Da quando Samsung ha rilasciato One UI 6.1.1 con Galaxy AI in molti si sono domandati quali device degli anni passati (ma anche quelli della serie Galaxy A) avrebbero ricevuto le funzionalità dell’intelligenza artificiale. I primi device a ricevere l’aggiornamento sono stati quelli top di gamma presentati quest’anno per poi passare a quelli del 2023 e poi anche a quelli del 2022. Considerando che Samsung non ha portato molte delle funzionalità di Galaxy AI sui device del 2021 in tanti si sono interrogati su quali e quante funzioni dell’intelligenza artificiale di Samsung sarebbe arrivata sui device del 2022.

La buona notizia è che il changelog di One UI 6.1.1 per smartphone e tablet top di gamma lanciati nel 2022 è molto simile a quello dei dispositivi lanciati nel 2023 e nel 2024.

Quali funzionalità Galaxy AI sono disponibili su One UI 6.1.1 nei device del 2022

La serie Galaxy S22, Z Fold4, Z Flip4 e Galaxy Tab S8 riceverà quindi la maggior parte delle funzionalità AI di Samsung con l’aggiornamento a One UI 6.1.1. Tra i grandi assenti c’è la funzione Instant Slowmo che consente di convertire i video in filmati slowmotion. Queste invece le principali novità disponibili con l’ultimo aggiornamento.

Galaxy AI

Trasforma semplici schizzi in immagini bellissime – Da un disegno in Samsung Notes, Editor foto, Air command, Selezione intelligente e nei Pannelli Tag Edge è possibile ottenere un’opera d’arte affascinante.

– Da un disegno in Samsung Notes, Editor foto, Air command, Selezione intelligente e nei Pannelli Tag Edge è possibile ottenere un’opera d’arte affascinante. Crea ritratti unici – Per le foto che raffigurano volti è possibile rinnovarle con un’ampia varietà di stili di ritratti.

– Per le foto che raffigurano volti è possibile rinnovarle con un’ampia varietà di stili di ritratti. Lascia che sia il tuo telefono a scrivere per te – Messaggi di testo, e-mail o post social vengono scritti in automatico dall’AI partendo da una breve richiesta o da un frammento di testo.

– Messaggi di testo, e-mail o post social vengono scritti in automatico dall’AI partendo da una breve richiesta o da un frammento di testo. Traduci le chiamate in più app – Si avranno traduzione in tempo reale semplicemente parlando al telefono. La funzione è attiva anche su Google Meet e WhatsApp.

– Si avranno traduzione in tempo reale semplicemente parlando al telefono. La funzione è attiva anche su Google Meet e WhatsApp. Traduci i testi delle immagini nelle pagine web – In Internet Samsung tutto il testo di una pagina (comprese foto e immagini) viene tradotto nella propria lingua.

– In Internet Samsung tutto il testo di una pagina (comprese foto e immagini) viene tradotto nella propria lingua. Traduci in Modalità di ascolto – Con questa funzione qualsiasi comunicazione unidirezionale (come una presentazione o una lezione) viene tradotto nella propria lingua.

– Con questa funzione qualsiasi comunicazione unidirezionale (come una presentazione o una lezione) viene tradotto nella propria lingua. Trasforma le registrazioni vocali in note – Con Samsung Notes si possono creare note utilizzando la voce e trascrivendo le registrazioni vocali.

– Con Samsung Notes si possono creare note utilizzando la voce e trascrivendo le registrazioni vocali. Traduci e riassumi i file PDF – Le funzioni di traduzione e riassunto sono disponibili anche con i file PDF senza doverli convertire.

– Le funzioni di traduzione e riassunto sono disponibili anche con i file PDF senza doverli convertire. Rilevamento automatico delle lingue nel Registratore vocale – L’Assistente trascrizione converte in testo le registrazioni di memo vocali, lezioni, registrazioni di riunioni, eccetera rilevando automaticamente la lingua di partenza.

– L’Assistente trascrizione converte in testo le registrazioni di memo vocali, lezioni, registrazioni di riunioni, eccetera rilevando automaticamente la lingua di partenza. Modifica le registrazioni vocali e le trascrizioni – In Registratore vocale dopo aver creato una trascrizione è possibile modificare e correggere il testo.

Creazione immagini

Dai vita alle tue foto con gli Effetti live – La funzione per dare, tramite effetti cinematici, un aspetto realistico alle foto di persone e animali.

– La funzione per dare, tramite effetti cinematici, un aspetto realistico alle foto di persone e animali. Crea adesivi animati e GIF divertenti – La funzione con cui selezionare gli oggetti in una foto per trasformarli in un adesivo animato o una GIF.

– La funzione con cui selezionare gli oggetti in una foto per trasformarli in un adesivo animato o una GIF. Taglia solo ciò che ti serve – L’opzione con la quale selezionare una o più persone o oggetti in una foto per ritagliarli e incollarli altrove.

Miglioramento della salute

Scopri nuovi dettagli e tieni alta la motivazione – In Samsung Health si ricevono suggerimenti di benessere per motivare a raggiungere i propri obiettivi di salute.

– In Samsung Health si ricevono suggerimenti di benessere per motivare a raggiungere i propri obiettivi di salute. Ottieni un’analisi del sonno più dettagliata – Informazioni su sonno più precisa con un report che integra la frequenza cardiaca, quella respiratoria e la quantità di tempo per addormentarsi.

– Informazioni su sonno più precisa con un report che integra la frequenza cardiaca, quella respiratoria e la quantità di tempo per addormentarsi. Crea le tue routine di allenamento – Combinare serie di esercizi diversi impostando obiettivi per una routine personalizzata. Una volta iniziata la routine è lo smartwatch a passare in automatico all’esercizio successivo.

– Combinare serie di esercizi diversi impostando obiettivi per una routine personalizzata. Una volta iniziata la routine è lo smartwatch a passare in automatico all’esercizio successivo. Connetti i misuratori di potenza per bicicletta – Ora Samsung Health supporta la connessione ai misuratori di potenza collegati alla bicicletta così da offrire informazioni più dettagliate sull’allenamento.

Aumento della produttività

Azioni suggerite per la Selezione intelligente – Quando si seleziona qualcosa sullo schermo con Selezione intelligente (disponibile anche nel Pannello Tag edge Applicazioni) si attiveranno delle azioni (chiamare numeri, migliorare immagini, localizzare indirizzi, eccetera) coerenti e utili.

– Quando si seleziona qualcosa sullo schermo con Selezione intelligente (disponibile anche nel Pannello Tag edge Applicazioni) si attiveranno delle azioni (chiamare numeri, migliorare immagini, localizzare indirizzi, eccetera) coerenti e utili. Esperienza multischermo migliorata – Con lo Schermo diviso è possibile passare da Immagine nell’immagine in maniera più semplice.

– Con lo Schermo diviso è possibile passare da Immagine nell’immagine in maniera più semplice. Copiare e spostare i file è più facile – Nell’Archivio quando si deve spostare un file compare una finestra pop-up che consente di individuare facilmente la cartella di destinazione.

– Nell’Archivio quando si deve spostare un file compare una finestra pop-up che consente di individuare facilmente la cartella di destinazione. Crea collegamenti ai file sulla Schermata Home – Per qualsiasi file presente in Archivio può essere creato un collegamento nella Schermata Home.

– Per qualsiasi file presente in Archivio può essere creato un collegamento nella Schermata Home. Visualizzazione delle immagini di anteprima migliorata – In Archivio le anteprime di foto e video vengono mostrate nelle proporzioni originali.

– In Archivio le anteprime di foto e video vengono mostrate nelle proporzioni originali. Evidenzia i tuoi programmi – È possibile segnare le date più importanti sul calendario utilizzando l’evidenziatore della S Pen e cancellare le selezioni evidenziate senza rimuovere gli altri segni.

– È possibile segnare le date più importanti sul calendario utilizzando l’evidenziatore della S Pen e cancellare le selezioni evidenziate senza rimuovere gli altri segni. Rendi automatico il tuo orologio grazie a modalità e routine – Le Modalità Riposo, Modalità Esercizio e Modalità Teatro possono controllare in automatico più impostazioni.

– Le Modalità Riposo, Modalità Esercizio e Modalità Teatro possono controllare in automatico più impostazioni. Più opzioni di filtro dei messaggi – Si possono aggiungere più parole chiave che devono essere presenti nel messaggio nella notifica che dà avvio alla routine.

Altre novità