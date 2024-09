Brutte notizie per chi desidera attivare ho. Il Turbo con ho. Mobile, anche se c’è ancora tempo per “correre” ai ripari: a partire da domani, 26 settembre, l’operatore virtuale aumenterà il prezzo dell’opzione ho. Il Turbo, che consente di utilizzare la rete 5G. Vediamo come evitare il rincaro.

Sale il prezzo di ho. Il Turbo, ma solo per le nuove attivazioni

In questi giorni i clienti ho. Mobile con attivo ho. Il Turbo stanno ricevendo SMS informativi che avvisano dell’imminente aumento di prezzo dell’opzione. Come probabilmente saprete, ho. Il Turbo serve per aumentare la velocità della connessione: in precedenza si poteva semplicemente salire da 30 a 60 Mbps di velocità massima in download, mentre dallo scorso maggio l’opzione permette di usufruire della rete 5G senza limitazioni di velocità rispetto a Vodafone.

Come segnalato anche all’interno del messaggio, chi ha già attivato ho. Il Turbo o la attiverà prima del 26 settembre 2024 potrà continuare a pagare 0,99 euro al mese; le nuove attivazioni eseguite a partire dal 26 settembre richiederanno il pagamento di 1,29 euro. Il vecchio prezzo rimarrà fino a eventuali disattivazioni: una successiva riattivazione comporterà un costo mensile di 1,29 euro.

“ho. un’ info di servizio: la tua tariffa di 0,99 euro al mese per ho. Il Turbo rimarra’ invariata anche dal 26/09, giorno a partire dal quale solo per le nuove attivazioni costerà 1,29 euro al mese. Attenzione, però! Dal 26/09 se lo disattivi e riattivi pagherai 1,29 euro al mese anche tu. Ma tanto, perche’ dovresti?“

Vi ricordiamo che per utilizzare il 5G rimane attivabile anche ho+, l’opzione che mette anche a disposizione ulteriori vantaggi, come coupon per il rifornimento di carburante e sconti dei partner. Quest’ultima ha un costo mensile di 1,99 euro, che la rende al momento solo 60 centesimi più costosa. Tra le offerte proposte dall’operatore virtuale ce ne sono alcune che già integrano il 5G, come ho. 200 Giga in 5G (9,99 euro al mese) e ho. 250 Giga in 5G (11,99 euro al mese).

Avete ricevuto anche voi questo avviso da parte di ho. Mobile? State utilizzando una delle opzioni per abilitare il 5G oppure vi state accontentando del 4G?