La sicurezza è un bene prezioso e in questi ultimi anni è aumentata la consapevolezza dei rischi legati alla violazione della privacy. In questa direzione sembra stia procedendo Google con Chrome per Android introducendo l’autenticazione biometrica quando il browser compila le password salvate per l’accesso ai siti web. Di per sé non una novità assoluta essendo già presente in altri browser per Android, come Microsoft Edge, ma sicuramente un’interessante e significativa scelta messa in atto da Google.

L’autenticazione biometrica per la compilazione automatica delle password

In Chrome Canary è stato introdotto un flag che permette di attivare o disattivare la funzionalità che, come spiegato nella relativa sezione “rende obbligatoria la riautenticazione biometrica prima del riempimento delle password o prima di altre azioni che sono o dovrebbero essere protette da controlli biometrici”.

Attualmente, infatti, una volta sbloccato l’accesso allo smartphone (tramite PIN, sequenza o tramite sistema di riconoscimento biometrico) si ha accesso a tutta una serie di dati e informazioni compresi quelli di accesso ai siti web protetti da password. I browser, infatti, sono dotati di strumenti per la compilazione automatica dei campi d’accesso ai vari portali (username e password) che si rivelano molto utili per evitare di dover inserire (ma soprattutto ricordare) ogni volta questi dati.

Quindi potrebbe capitare che chiunque possa accedere al portale della banca, all’account email o a qualsiasi altro sito le cui credenziali sono salvate sul browser. È un livello di protezione in più che può risultare inizialmente un po’ meno pratico in quanto aggiunge uno step ulteriore all’accesso ai siti web, ma che potrebbe rappresentare il giusto equilibrio tra sicurezza e praticità. Non è un caso se molti browser su Android prevedano questo tipo di autenticazione biometrica e se anche Google sembra aver deciso di integrarla in Chrome. Sempre a proposito di sicurezza e accessi online in queste ultime ore Google ha annunciato di aver aumentato l’implementazione delle passkey all’interno dei dispositivi.

Essendo un flag presente su Chrome Canary non è ancora confermato che questa funzionalità venga introdotta ufficialmente nel browser di Google, ma è comunque indicativo che Big G ci stia lavorando.