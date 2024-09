Ne avevamo parlato qualche settimana fa in un nostro articolo, e ora è finalmente arrivata: YouTube Music ha ufficialmente lanciato “Ask Music”, la nuova funzionalità basata totalmente sull’intelligenza artificiale che permette agli utenti di generare playlist personalizzate in modo semplice e veloce. Con questo nuovo strumento, gli abbonati Premium potranno generare playlist su misura semplicemente digitando un prompt testuale e lasciando che l’ia faccia tutto il lavoro.

Un modo più semplice per creare playlist personalizzate

La nuova funzionalità “Ask Music” di YouTube Music è stata introdotta ufficialmente nell’app, rendendo disponibile questa funzione un po’ a tutti. Specifichiamo che per poter utilizzare questa nuova funzione, è necessario essere abbonati a YouTube Music Premium. Se si soddisfano tutti i requisiti, dovrebbe apparire una schermata introduttiva che presenta la nuova funzionalità direttamente all’interno dell’app.

Una volta premuto il pulsante “Provalo ora”, verrà chiesto di inserire un suggerimento per far sì che l’ia generi una playlist basata sul nostro input, cercando di offrire una selezione musicale che rispecchi i nostri gusti. Oltre a generare la playlist personalizzata, verranno assegnati automaticamente anche un titolo e una descrizione. Ovviamente, come qualsiasi altra funzione basata sull’intelligenza artificiale, “Ask Music” è ancora sperimentale e potrebbe non essere sempre perfetta. Tuttavia, se si ha la curiosità di provarla, la funzione sarà disponibile come una scheda nell’app YouTube Music Premium. Se l’opzione non risulta ancora disponibile, provate ad aggiornare l’app.