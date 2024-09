Dopo il rilascio della One UI 6.1.1 alcuni utenti si sono lamentati del fatto che la fotocamera dei loro Samsung Galaxy S23 Ultra scattava foto sfocate quando venivano acquisite con uno zoom tra 16x e 19,9x.

Successivamente Samsung ha annullato l’aggiornamento One UI 6.1.1 e un moderatore sul forum Samsung ha affermato che è in preparazione un nuovo aggiornamento della fotocamera per il Galaxy S23 Ultra.

È in arrivo il fix della fotocamera per Samsung Galaxy S23 Ultra?

Sul server OTA di Samsung ora è stata individuata una nuova build di prova S918BXXU6CXI1 per il mercato turco. Il codice “S918” indica Samsung Galaxy S23 Ultra, “XI” indica settembre 2024 e “1” indica la prima build di prova.

Possiamo aspettarci che Samsung correggerà il bug della fotocamera con questo nuovo aggiornamento, ma purtroppo la società non fornisce date di rilascio ufficiali in merito.

Tuttavia il fatto che la build di prova sia stata rivelata lascia intendere che colosso sudcoreano dovrebbe rilasciare l’update a breve, probabilmente il mese prossimo.

