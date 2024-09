Il lancio di Samsung Galaxy S24 FE è sempre più vicino e dopo i nuovi interessanti dettagli sul possibile prezzo di vendita, ora spunta quello che sembra essere un video ufficiale del dispositivo con tanto di unboxing. Il video condiviso da Evan Blass su X sembra creato della stessa Samsung e conferma le opzioni di colore di Samsung Galaxy S24 FE e alcune delle sue specifiche già trapelate.

Samsung Galaxy S24 FE appare in un presunto video promozionale

Samsung Galaxy S24 FE appare nei colori di blu, grafite, grigio, menta e giallo con un robusto telaio in alluminio, la protezione Gorilla Glass Victus+ e una batteria da 4.700 mAh. Nel video viene menzionato un obiettivo grandangolare da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo con zoom 3x da 8 MP e una fotocamera selfie da 10 MP, in linea con quanto precedentemente emerso. Il video menziona il chipset Exynos 2400e, tuttavia potrebbe esserci anche una variante Snapdragon in alcuni mercati, inoltre la società propaganda il display FHD+ da 17 cm di diagonale.

Giusto oggi una fonte attendibile ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i prezzi per il mercato statunitense delle versioni da 128 e da 256 GB e stando a quanto riferito Samsung Galaxy S24 FE potrebbe salire di prezzo.