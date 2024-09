A differenza degli altri smartphone Android, sugli smartphone Google l’app Pixel Buds non è visibile nel launcher, ma ora la società ha rimediato a questa mancanza.

L’ultima versione dell’app Google Pixel Buds aggiunge il supporto per le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 in vista del lancio la prossima settimana e questo aggiornamento ora mostra anche l’app Pixel Buds in Pixel Launcher se le cuffie sono state associate/salvate.

Pixel Launcher accoglie l’app Google Pixel Buds

In questo modo ora è finalmente possibile posizionare l’app Pixel Buds sulla schermata iniziale dello smartphone Google Pixel per accedere rapidamente alle impostazioni delle cuffie, piuttosto che dover posizionare un widget o una scorciatoia che mostra un’immagine delle cuffie.

La novità che mostra anche l’app Pixel Buds in Pixel Launcher è stata implementata nella versione 1.0.673625792 dell’app Google Pixel Buds che è disponibile tramite il Play Store di Google.

Durante l’evento Made by Google del mese scorso Google ha presentato ufficialmente le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 che vanno a migliorare sotto diversi punti di vista la precedente generazione, lanciata ormai più di due anni fa. Per aggiornare l’app Google Pixel Buds potete utilizzare il badge sottostante.