Regolarmente WhatsApp introduce e sperimenta nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei propri utenti. La nota app di messaggistica istantanea è molto cambiata negli ultimi anni anche e soprattutto per l’avvento dei canali. Ora l’app di proprietà di Meta ha previsto un aggiornamento per la ricerca dei canali più interessanti per gli utenti mentre nella versione WhatsApp Beta si testa una funzionalità per creare filtri di ricerca personalizzati.

L’aggiornamento sulla ricerca dei canali

Da mesi WhatsApp sta sperimentando diverse funzionalità per i canali compresa quella per scoprire quelli più interessanti. Ora quest’ultima novità è diventata ufficiale in quanto è iniziata la distribuzione a livello globale della riorganizzazione della sezione di ricerca dei canali.

Ora andando nella sezione Aggiornamenti dell’app e premendo su Esplora nella sezione dei canali compare una schermata nella quale i vari canali sono raggruppati per argomento. Scorrendo verso il basso si trovano le sezioni Intrattenimento, Sport, Notizie e informazioni, Attività e hobby, Persone, Business e Organizzazioni. Per ciascuna di esse è possibile scorrere verso destra per trovare quelli disponibili e iscriversi premendo sul relativo tasto. Inoltre premendo su “Mostra tutti” accanto al nome di ogni categoria si ha la possibilità di perfezionare la ricerca utilizzando i filtri “Più attivi”, “Popolari” e “Nuovi” così da avere una panoramica completa e aggiornata su tutti i canali di quell’argomento.

WhatsApp potrebbe permettere di creare filtri di ricerca personalizzati

Da qualche tempo WhatsApp ha introdotto i filtri per cercare meglio le chat all’interno delle conversazioni. In alto sulla schermata, infatti, sono presenti i filtri “Da leggere”, “Preferiti” e “Gruppi” potendo così filtrare tra tutte le conversazioni quelle di interesse in quel momento. Ora con la versione WhatsApp Beta per Android 2.24.20.13 viene migliorata ulteriormente questa funzionalità.

Con questo aggiornamento WhatsApp consentirebbe di creare, tramite apposito pulsante, delle categorie personalizzate (come “Lavoro”, “Paddle”, “Scuola”, eccetera) all’interno delle quali inserire i contatti di riferimento e avere un modo più semplice, intuitivo e veloce per trovare una conversazione, una persona o un gruppo. In questo modo dopo aver creato un elenco l’applicazione di messaggistica istantanea creerà automaticamente il filtro corrispondente così da consentire di categorizzare i contatti e raggruppare le chat in elenchi specifici.

Con questa funzionalità nella versione beta di WhatsApp gli utenti hanno anche la possibilità di rinominare il filtro e di aggiungere o rimuovere rapidamente i contatti al suo interno. Con l’introduzione di un tasto specifico per creare i filtri WhatsApp sostituisce la precedente soluzione che prevedeva di dover accedere alle impostazioni dell’app. Una scelta poco pratica per molti utenti rispetto a quella che mostra un tasto dedicato che risulta immediatamente visibile e facilmente utilizzabile.