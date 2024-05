Il team di WhatsApp sta lavorando su un paio di nuove funzionalità nell’app beta per Android. La prima ha lo scopo di migliorare la navigazione nell’app durante le chiamate vocali, mentre la seconda punta a migliorare la scoperta dei canali di potenziale interesse organizzandoli in categorie.

WhatsApp beta testa una nuova barra per le chiamate vocali

Alcuni beta tester stanno attualmente sperimentando una nuova funzionalità per gestire le chiamate vocali all’interno dell’app. Quando si riduce a icona la chiamata, nella parte superiore dell’interfaccia viene visualizzata una barra delle chiamate rinnovata che offre agli utenti un maggiore controllo sulla chiamata in corso.

In precedenza era possibile tornare alla chiamata toccando la barra di stato verde, mentre con la nuova barra delle chiamate gli utenti ora sono in grado di disattivare l’audio e terminare direttamente la chiamata senza dover tornare alla schermata della chiamata.

In questo modo gli utenti possono dedicarsi ad altre attività o conversazioni all’interno dell’app mantenendo un accesso rapido ad alcuni controlli essenziali delle chiamate.

WhatsApp intende organizzare i canali in categorie

WhatsApp sta testando categorie come Affari, Intrattenimento, Stile di vita, Notizie e informazioni, Organizzazioni, Persone e Sport in modo da organizzare i canali, visto che attualmente appaiono in un carosello infinito e disorganizzato.

In questo modo l’utente potrà scoprire più facilmente i canali pertinenti con i propri interessi. WhatsApp prevede inoltre di automatizzare il processo analizzando i canali e inserendoli nelle categorie più adatte. Probabilmente WhatsApp è consapevole del fatto che i canali rappresentano una parte crescente della piattaforma.

Queste nuove funzionalità sono al momento disponibili per alcuni beta tester che installano gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp beta per Android e verranno distribuite a più utenti nei prossimi giorni.