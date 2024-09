Xiaomi si sta preparando per il lancio di HyperOS 2.0, il cui rilascio è previsto entro la fine del mese di ottobre.

Buona parte di coloro che utilizzano un dispositivo Xiaomi sta aspettando con particolare attenzione questo aggiornamento, considerato che apporterà diverse interessanti novità. Eppure, non tutti i dispositivi saranno pronti per ricevere l’update, considerato che solo alcuni modelli di Xiaomi e dei suoi sottomarchi, Redmi e Poco, potranno ricevere la nuova versione del sistema operativo. Ma quali sono gli smartphone che potranno dotarsi subito di HyperOS 2.0?

Quali smartphone riceveranno HyperOS 2.0

Per il momento – occorre precisarlo fin da questa apertura – non vi è nulla di ufficiale.

Il brand cinese non ha infatti annunciato nulla su HyperOS 2.0 e non ha nemmeno rivelato che si tratta di un aggiornamento. In verità, non ha nemmeno rivelato di essere al lavoro su una nuova versione di HyperOS, anche diversi analisti hanno scovato tracce di HyperOS 2.0 nel codice sorgente del sito ufficiale di Xiaomi e questo è stato sufficiente per accendere nuova curiosità in questo ambito.

Ciò premesso, Xiaomi Time ha pubblicato un elenco di dispositivi che dovrebbero essere interessati dall’aggiornamento. La lista è piuttosto nutrita e include i seguenti device Xiaomi:

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro

Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max 14, Pad 5 Pro 12.4

Ci sono poi alcuni dispositivi Redmi:

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E

Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming

Redmi Note 13, Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13R, Redmi Note 13R Pro

Redmi 12, Redmi 12C, Redmi 12 5G

Redmi 13, Redmi 13 5G, Redmi 13C, Redmi 13C 5G, Redmi 13R

Redmi 14C, Redmi 14R

E, infine, anche alcuni device Poco:

Val comunque la pena rammentare che si tratta di un elenco non ufficiale redatto in base alla politica di aggiornamento del software del dispositivo e agli schemi di distribuzione precedenti. Dunque, la lista potrebbe cambiare almeno in parte nel momento dell’uscita dell’update.

Cosa possiamo aspettarci da HyperOS 2.0?

Come abbiamo già anticipato qualche riga fa, Xiaomi non ha rivelato i cambiamenti che vedremo in HyperOS 2.0.

Tuttavia, come sempre accade in prossimità del lancio di una nuova versione del sistema operativo, non sono state poche le indiscrezioni pubblicate, secondo cui HyperOS 2.0 dovrebbe consentire agli utenti di rilevare le telecamere nascoste utilizzando i segnali WLAN.

Alcuni leak hanno poi rivelato che HyperOS 2.0 potrebbe avere un nuovo design di alcune sezioni interne e che potrebbe consentire fino a 16 GB di memoria virtuale (quella predefinita è di 6 GB). Ancora, Xiaomi starebbe anche lavorando per consentire agli utenti di disattivare l’editor della schermata di blocco in HyperOS 2.0, e disporre di nuove funzioni AI.

Per quanto infine concerne il momento del lancio della nuova versione del sistema operativo, una recente fuga di notizie sostiene che mancherebbero poche settimane e che forse già entro metà ottobre Xiaomi lo distribuirà ad alcuni dispositivi idonei (intuibilmente, i top di gamma).