Il rilascio di Android 15 QPR1 Beta 2 è ancora caldo, ma c’è già un’altra novità da mettere a referto e riguarda il novero degli smartphone compatibili: Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro Fold hanno fatto ufficialmente il loro ingresso nel programma beta della nuova versione di Android, aggiungendosi ad una lista già comprensiva dei modelli Google Pixel 9 e Google Pixel 9 Pro XL (i quali hanno già ricevuto Android 15 Beta 4.2).

Google Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold: finalmente Android 15 QPR1 Beta

L’inserimento di Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro Fold nel “Programma Android Beta per Pixel” è testimoniato dalla loro comparsa nella pagina ufficiale google.com/android/beta, dedicata a quanti vogliano conoscere tutti i dettagli del programma ed eventualmente iscriversi per ricevere le nuove versioni sotto forma di normali aggiornamenti OTA, anziché procedere manualmente al sideloading. Iscriversi è semplicissimo: basta visitare la pagina linkata sopra, entrare nella sezione “Visualizza i tuoi dispositivi idonei”, individuare lo smartphone desiderato e cliccare su “Registra” e accettare termini e condizioni per partecipare al programma.

La lista completa dei modelli compatibili comprende attualmente:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro Fold.

Ricordiamo che il rilascio di Android 15 QPR1 è previsto per il mese di dicembre, con diverse novità interessanti sul piatto, tra cui l’app Impostazioni rinnovata, la possibilità di impostare il limite dell’80% tra le ottimizzazioni della ricarica e non solo. Per maggiori dettagli sulle novità dell’ultima release, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ad Android 15 QPR1 Beta 2.

Come installare la beta 2 di Android 15 QPR1 su Google Pixel 9 Pro e 9 Pro Fold

Una volta effettuala la registrazione dello smartphone al Programma Android Beta per Pixel, lo smartphone riceverà prima l’ultima versione in anteprima di Android 15 (beta 4.2) tramite OTA e poi in maniera analoga la beta 2 di Android 15 QPR1. Ai seguenti link, invece, trovate le factory images (qui) e i file OTA (qui) per tutti i dispositivi, utili per procedere eventualmente con l’installazione manuale.