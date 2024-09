Molte app Android possono inviare notifiche a ogni dispositivo su cui sono installate, ma se ad esempio si ignora una notifica sullo smartphone, la stessa rimarrà comunque sul tablet.

Ora sembra che Google stia lavorando a una soluzione in Android 15 per evitarci di aver a che fare con notifiche duplicate.

Android 15 potrebbe risolvere il fastidio delle notifiche duplicate su più dispositivi

Il codice dell’ultimo aggiornamento di Android 15 QPR1 Beta 2 rilasciato la scorsa settimana contiene un riferimento a una funzionalità “sincronizzazione tra dispositivi” nella sezione relativa alle notifiche dell’app Impostazioni.

Sebbene Google non abbia fornito una descrizione dettagliata per questa funzionalità, il fatto che al momento appaia in Impostazioni > Notifiche suggerisce che le notifiche verranno sincronizzate tra i dispositivi.

Il codice suggerisce inoltre che la funzionalità potrebbe aprire una nuova pagina nell’app Google Play Services dedicata alla sincronizzazione delle notifiche tra i propri dispositivi Android, tuttavia la funzionalità non è ancora attiva e non è chiaro se sarà esclusiva dei dispositivi Pixel.

Sebbene avrebbe senso per Google rendere disponibile la sincronizzazione delle notifiche a tutti i dispositivi Android come parte della sua nuova suite di funzionalità “cross-device services”, non sappiamo se Google renderà questa funzionalità esclusiva per i dispositivi Pixel, tuttavia il codice attualmente suggerisce che non è questo il caso.