Abbiamo già discusso in un precedente articolo di alcune delle caratteristiche tecniche più attese dello Xiaomi 14T Pro, inclusi dettagli sul processore, memoria e persino possibili fasce di prezzo. Oggi, nuove immagini promozionali confermano gran parte di queste specifiche aggiungendo ulteriori informazioni e svelando alcuni dettagli sul comparto fotografico, la batteria e il potenziale supporto per tecnologie AI sviluppate in collaborazione con Google.

Xiaomi 14T e 14T Pro: un mix di potenza e un comparto fotografico di tutto rispetto

Come previsto, lo Xiaomi 14T Pro sarà equipaggiato con il potente chipset MediaTek Dimensity 9300+ 5G, affiancato dai chip proprietari di Xiaomi, il Surge P2 e G1, dedicati alla gestione della batteria da 5.000 mAh.

Le immagini confermano che lo smartphone sarà dotato di una ricarica rapida da 120 W, capace di portare la batteria dallo 0% al 100% in soli 19 minuti. Per chi non ama molto i cavi, è prevista anche una ricarica wireless da 50 W.

Il comparto fotografico sarà dominato da un sensore principale da 50 MP con tecnologia Light Fusion 900 e una lente Leica Summilux f/1.6. Ad affiancarlo ci saranno una fotocamera ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 50 MP, mentre la fotocamera frontale per i selfie sarà di 32 MP.

Lo schermo avrà un refresh rate di 144 Hz e integrerà alcune funzioni date dall’intelligenza artificiale, anche se al momento ancora non è chiaro quale sarà il suo ruolo nelle prestazioni del display. Molto interessante anche la presenza di Google Gemini. Inoltre, lo Xiaomi 14T Pro avrà la certificazione IP68, garantendo la massima resistenza a polvere e acqua.

Insieme alla versione Pro, sarà lanciato anche il modello base, lo Xiaomi 14T. Questo dispositivo avrà un display da 6,67 pollici con una risoluzione di 1.5K (2712×1220p) e una densità di pixel di 446 ppi, mantenendo sempre lo stesso refresh rate di 144 Hz.

Lo Xiaomi 14T avrà sotto la scocca un processore Dimensity 8300-Ultra, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Porterà con sé Android 14 e avrà una batteria da ben 5.000 mAh. Anche per il modello base, è confermata la certificazione IP68, il tutto in un penso di 195 grammi.

Insomma, con queste specifiche tecniche di tutto rispetto, Xiaomi sembra pronta a mettersi in gioco con la concorrenza. Se queste verranno confermate al lancio, il 14T Pro potrebbe diventare uno dei protagonisti tra gli smartphone di fascia alta.