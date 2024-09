Il team di sviluppatori di WhatsApp sta lavorando per rendere il suo assistente virtuale Meta AI ancora più avanzato, introducendo nuove opzioni vocali che consentiranno agli utenti di personalizzare l’esperienza di chat con l’intelligenza artificiale. Secondo le ultime indiscrezioni, la popolare app di messaggistica istantanea sta attualmente testando questa interessante novità nella versione beta per Android 2.24.19.32, disponibile per un numero limitato di beta tester attraverso il Google Play Beta Program.

L’assistente virtuale Meta AI darà la possibilità di selezionare una voce personalizzata con cui interagire su WhatsApp

La nuova funzionalità, ancora in fase di sviluppo, permetterà agli utenti di scegliere tra diverse voci per Meta AI, così da rendere le interazioni con il chatbot più personali e personalizzate. Sebbene la modalità di chat vocale non sia ancora pronta per il rilascio ufficiale, appare evidente come WhatsApp stia dedicando grande attenzione al perfezionamento di questa caratteristica, che farà certamente contenta una ampia fetta di utenti.

Stando agli screenshot condivisi in queste ore, WhatsApp sta esplorando l‘implementazione di diverse opzioni vocali per Meta AI, che saranno disponibili in un futuro aggiornamento dell’app. Gli utenti potranno scegliere tra tre diverse voci britanniche e due voci americane, ciascuna con un tono e un timbro diverso per soddisfare i gusti più disparati. Sarà quindi possibile selezionare una voce per Meta AI che corrisponda a una certa intonazione, accento regionale o preferenza personale.

Le novità, però, non finiscono qui: WhatsApp sta anche lavorando per introdurre quattro voci di personaggi pubblici ‘familiari’, anche se al momento i nomi esatti non sono ancora stati rivelati. Questa scelta consentirà agli utenti di optare per una voce che risuoni familiare, associata a una figura nota. Secondo quanto riferito, chi apprezza l’accento britannico potrà scegliere una delle voci del Regno Unito, mentre chi predilige l’accento americano avrà a disposizione due opzioni tra cui scegliere.

È importante sottolineare che, trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, al momento del lancio potrebbero non essere disponibili voci in lingue diverse dall’inglese. Tuttavia con l’evolversi della funzionalità e il continuo perfezionamento da parte di WhatsApp prima del rilascio ufficiale, non è da escludere che nel prossimo futuro possano essere introdotte voci in ulteriori lingue per migliorare l’accessibilità e soddisfare un pubblico globale più ampio.

Non resta che attendere ulteriori dettagli da parte di WhatsApp riguardo a questa interessante novità, che siamo certi saprà conquistare il favore degli utenti grazie alla sua capacità di rendere le interazioni con Meta AI ancora più naturali e su misura. Quando questa nuova funzionalità verrà distribuita più diffusamente, i beta tester di WhatsApp per Android potranno iniziare a esplorare le nuove opzioni vocali, fornendo preziosi feedback per perfezionare ulteriormente la funzionalità prima del suo debutto ufficiale su scala globale.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.24.19.32 è disponibile a questo indirizzo mentre trovate la versione più recente, la 2.24.19.34, sempre in versione beta, qui.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale; per ricevere invece tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech sempre su WhatsApp.