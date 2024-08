Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore il team di WhatsApp ha annunciato alcune novità che saranno particolarmente apprezzate in particolare da coloro che amano comunicare usando gli sticker.

Le novità per gli sticker su WhatsApp

WhatsApp ha stretto una partnership con GIPHY in virtù della quale la sua ampia collezione di adesivi sbarca direttamente sul popolare servizio di messaggistica istantanea: grazie a questa integrazione, gli utenti potranno trovare sticker pertinenti e coinvolgenti, il tutto senza la necessità di uscire dall’applicazione.

Per accedere a questi sticker è sufficiente toccare l’icona dell’adesivo ed effettuare una ricerca tramite testo o emoji. Semplice, no?

Già disponibile su iOS, arriva anche per gli utenti Android la possibilità di creare, modificare e condividere i propri sticker. La trasformazione di una foto in un adesivo è semplice e immediata e, grazie agli appositi strumenti, è possibile apportare le modifiche desiderate e quindi condividere il proprio capolavoro.

Il team di WhatsApp ricorda che è possibile usare anche l’intelligenza artificiale di Meta AI per creare degli adesivi personalizzati (al momento soltanto negli Stati Uniti e in pochi altri Paesi).

Infine, sarà possibile scoprire facilmente nuovi pacchetti di sticker da sfruttare su WhatsApp visualizzandoli in anteprima nel vassoio degli adesivi, proprio al di sotto di quelli scaricati, con la possibilità di organizzarli (è sufficiente tenere premuto su un adesivo per spostarlo in alto o eliminarlo).

Potete scaricare l’applicazione di WhatsApp per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci sul nostro canale ufficiale su WhatsApp