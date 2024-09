WhatsApp stava già lavorando sulla possibilità di creare link da inviare ai propri contatti in modo che possano partecipare alle chiamate e alle videochiamate con un tocco direttamente nella scheda delle chiamate.

Ora sembra che la piattaforma stia cercando di migliorare ulteriormente questa funzionalità facilitando la creazione di tali link.

WhatsApp aggiungerà una comoda scorciatoia per i link alle chiamate

WhatsApp sta implementando una nuova funzionalità di collegamento alle chiamate all’interno delle chat di gruppo che sarà disponibile nel foglio degli allegati delle chat e che consentirà agli utenti di creare rapidamente un collegamento.

I link di chiamata sono disponibili in WhatsApp da un paio di anni, ma questa scorciatoia renderà più facile per i membri del gruppo avviare una chiamata senza dover avvisare tutti, offrendo ai partecipanti la flessibilità di unirsi quando preferiscono nel momento in cui la chiamata di gruppo è attiva.

Questo può essere particolarmente utile per i gruppi numerosi e soprattutto se i membri si trovano in paesi con fusi orari diversi.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono la versione 2.24.19.14 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e verrà distribuita a più utenti in un futuro aggiornamento.

