Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento di Android e ciò riguarda non solo l’introduzione di nuove funzionalità ma anche più o meno piccole modifiche grafiche dell’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore il popolare leaker Mishaal Rahman ha svelato due piccole novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori del colosso di Mountain View e che confermano quanto numerose siano ancora le cose da scoprire con Android 15.

Android 15 e i piccoli lavori all’interfaccia utente

Il popolare leaker è riuscito ad abilitare un piccolo esperimento dell’interfaccia di Android 15, che riguarda in particolare la riproduzione musicale.

Così come viene mostrato dal seguente breve video, durante la riproduzione di musica il pulsante del menu a tre punti nel cursore del volume può assumere la classica (e molto amata da Google) forma d’onda, in modo da rispecchiare l’audio che viene riprodotto.

Sempre nelle scorse ore Mishaal Rahman ha voluto condividere un ulteriore particolare che mette in risalto il lavoro del team di sviluppatori di Google e che si sofferma su una differenza che sarà possibile riscontrare il prossimo anno, quando sarà rilasciato Android 16.

Il leaker, infatti, ha pubblicato il seguente breve video, con il quale vengono messi a confronto lo slider per la gestione della luminosità di Android 15 con quello di Android 16 e le relative animazioni.

Rahman rileva che gli sviluppatori, nell’ambito del lavoro di revisione dei pannelli delle notifiche e delle Impostazioni rapide in Android 16, stanno anche aggiornando il cursore della luminosità, in modo da renderlo più simile a quelli per la gestione del volume.

In sostanza, non si vuole lasciare nulla al caso.