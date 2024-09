Sul Samsung Shop Online torna a disposizione il coupon GALAXY4U, uno dei più apprezzati tra quelli proposti ciclicamente dal produttore. Può essere utilizzato per ottenere sconti fino al 20% (e oltre, sfruttando altre promozioni) su alcuni dei prodotti più recenti del produttore, tra smartphone, smartwatch, cuffie wireless e non solo: vediamo come acquistare in offerta alcune versioni di Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, e su Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch6 Classic, Galaxy Watch FE, Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds FE e Galaxy Book4.

Le offerte del Samsung Shop Online con coupon GALAXY4U

Sul Samsung Shop Online e sulla Samsung Shop App tornano alla carica gli sconti grazie al coupon GALAXY4U, eventualmente cumulabile con le offerte già disponibili sui vari prodotti oppure con gli extra sconti proposti nel carrello. I modelli coinvolti sono parecchi e sono quasi tutti quelli lanciati di recente dal produttore sud-coreano.

Le offerte sono valide fino al 2 ottobre 2024 (salvo esaurimento scorte o eventuali proroghe) e consentono di ottenere uno sconto variabile in base al dispositivo. Più precisamente, questi sono i modelli coinvolti (e già anticipati più su) con il relativo ribasso e il link per l’acquisto:

Sul sito sono attive anche altre iniziative, che coinvolgono gli stessi modelli oppure quelli “esclusi”: giusto per citarne una, è possibile acquistare Samsung Galaxy S24 Ultra utilizzando il coupon GALAXYS24, che regala uno sconto di 180 euro sul modello da 256 GB, di 250 euro su quello da 512 GB o di 110 euro su quello da 1 TB. Su quest’ultimo conviene (anche se di poco) utilizzare GALAXY4U, che offre uno sconto leggermente superiore.

Vi segnaliamo che su Samsung Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch FE, lo sconto del coupon GALAXY4U è compatibile con il rimborso di 50 euro: acquistando uno dei tre smartwatch entro il 16 settembre 2024 è possibile ricevere un cashback da 50 euro attraverso l’iscrizione su Samsung Members. Il modello meno costoso, Galaxy Watch FE, può ad esempio essere acquistato a 170,10 euro combinando extra sconto del 5% tramite app e coupon GALAXY4U: considerando i 50 euro di rimborso si può dunque arrivare a spendere 120,10 euro.

Come anticipato, i vari coupon e le iniziative risultano tutte compatibili con gli extra sconti, ad esempio con quello del 5% proposto con gli acquisti tramite l’app ufficiale del Samsung Shop. Per scoprire tutte le offerte e le iniziative attualmente valide su Samsung Shop Online potete seguire il link qui in basso.