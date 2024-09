Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni offerte dal colosso di Mountain View agli utenti, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche all’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere il più piacevole possibile.

Nelle scorse settimane è emerso che tra le novità in lavorazione vi era anche una modifica dell’interfaccia dell’account switcher e finalmente abbiamo la possibilità di scoprire come dovrebbe essere la nuova UI.

Google cambia l’interfaccia del suo account switcher

Allo stato attuale, nel momento in cui si tocca il proprio profilo in un’app di Google sui dispositivi mobile, viene visualizzato un pop-up che contiene il nome dell’account principale, un pulsante “Gestisci il tuo Account Google”, eventuali altri account collegati, un pulsante “Aggiungi un altro account” e un pulsante “Gestisci gli account su questo dispositivo”.

La nuova interfaccia non apporta una rivoluzione, mantenendo nel complesso le precedenti opzioni, il tutto con un look più pulito che ricorda quello della versione Web.

La principale differenza è rappresentata dalla soluzione di visualizzazione scelta dal team di sviluppatori, che ha deciso di passare da un’interfaccia a pop-up ad una che si basa invece su una pagina intera (ciò significa che non sarà più possibile toccare all’esterno della finestra di dialogo per chiuderla ma sarà necessario toccare il pulsante di chiusura o quello Indietro per uscire).

Ecco come appare la nuova interfaccia su Gmail (versione 2024.09.01.670000360):

Probabilmente la nuova interfaccia sarà presto messa a disposizione di tutti gli utenti e, oltre a Gmail, dovrebbe essere estesa anche ad altre applicazioni del colosso di Mountain View. Basta avere un po’ di pazienza.