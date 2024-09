Negli ultimi tempi gli OEM del mondo Android stanno adottando politiche più virtuose in materia di supporto software, garantendo aggiornamenti ufficiali — includendo nel discorso sia i major update che le mere patch di sicurezza — per un numero di anni più adeguato, in ogni caso il modding consente sempre di prolungare il ciclo vitale dei modelli non più supportati o di regalare una seconda giovinezza a qualche vecchia gloria e tra le custom ROM più apprezzate figura la LineageOS, la cui versione 21 con base Android 14 supporta ora una manciata di nuovi smartphone, su tutti Samsung Galaxy A71, OnePlus Nord N10 e Xiaomi Mi 10 Pro.

La custom ROM in discorso ha il pregio di mettere sul piatto un’esperienza d’uso più vicina a quella progettata da Google per i propri Pixel, andando così a rappresentare una valida alternativa per quanti abbiano acquistato uno smartphone Xiaomi o Realme attratti dalla scheda tecnica ma poco entusiasti delle pesanti personalizzazioni di MIUI/HyperOS e ColorOS/Realme UI. Nelle scorse settimane, vi abbiamo segnalato l’arrivo della LineageOS 21 con base Android 14 per tantissimi smartphone, incluso il tutt’altro che vecchio Google Pixel 8a.

La segnalazione di oggi chiama in causa i seguenti modelli:

Come accennato poco sopra, LineageOS 21 si basa su Android 14. Rilasciata ufficialmente ad inizio anno, questa versione include numerose novità, tra cui le app Calcolatrice e Messaggi completamente ridisegnate in stile Material You, l’app Glimpse che prende il posto di Google Foto e una versione modificata della Google Camera. Per quanto riguarda le patch di sicurezza, se per un verso è vero che il team della custom ROM è meno celere rispetto a Google, per l’altro va anche detto che il passaggio alla LineageOS consente a dispositivi ormai privi di supporto ufficiale di continuare a ricevere i nuovi fix.

Tornando ai modelli destinatari del nuovo supporto, le build nightly sono già scaricabili ai link riportati sopra. Per tutti gli altri modelli potete fare riferimento alla pagina ufficiale della LineageOS.