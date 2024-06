LineageOS 21, la più famosa e conosciuta custom ROM per smartphone Android, arriva ufficialmente su Google Pixel 8a, andandosi ad aggiungere a tutti gli altri smartphone della gamma Pixel attualmente compatibili.

Sebbene il mondo del modding abbia subito un drastico calo negli ultimi anni, complice la maturità raggiunta da Android anche sugli smartphone di fascia più bassa e che spinge sempre meno persone ad abbandonare il software ufficiale, LineageOS rimane comunque una delle custom ROM più utilizzate. Stando alle statistiche aggiornate allo scorso novembre, infatti, si stima che sia attualmente installata su più di un milione e mezzo di dispositivi.

L’arrivo di LineageOS 21, basata su Android 14, anche su Google Pixel 8a non andrà sicuramente ad aumentare in modo significativo questo numero, ma possiamo ora affermare che la custom ROM è finalmente disponibile per tutta l’ultima gamma di smartphone di Google, compresi Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Le novità di LineageOS 21 e come scaricarla

Come già detto, LineageOS 21 è basata su Android 14 e porta diverse modifiche, grafiche e non, rispetto alla versione standard del sistema operativo. Al suo interno possiamo trovare diverse migliorie, come per esempio le app Calcolatrice e Messaggi completamente ridisegnate in stile Material You, oltre ad un’app per la galleria chiamata Glimpse che va a sostituire Google Foto.

Non mancano poi alcune modifiche alla quality of life, come per esempio una versione della Google Camera migliorata che consente di scattare immagini senza alcun tipo di lag durante la fase di scatto. Di contro, gli aggiornamenti di sicurezza sono meno celeri rispetto a quelli mensili rilasciati da Google, ma il team di sviluppo rilascia comunque regolarmente patch di sicurezza per tenere a bada le possibili minacce.

Al momento della stesura di questo articolo non sono ancora state caricate le build per Google Pixel 8a, ma se siete interessati potete fare riferimento alla pagina ufficiale del team di sviluppo, dove troverete anche le istruzioni per flashare la ROM sul vostro dispositivo.