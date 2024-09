Withings, brand principalmente noto per gli eleganti smartwatch e per l’attenzione alla salute di chi li indossa, ha presentato un rivoluzionario servizio in-app per la salute del cuore come parte del suo servizio sanitario Withings+.

L’azienda ha infatti annunciato la nuova funzionalità Cardio Check-Up che consente di ottenere un esame clinico dettagliato della salute del cuore da parte di cardiologi certificati comodamente da casa.

Withings lancia il servizio Cardio Check-Up con valutazioni di cardiologi certificati

La funzionalità sanitaria Cardio Check-Up offre l’opportunità di ricevere un’analisi professionale della propria salute cardiovascolare, inclusa un’analisi delle misurazioni ECG verificate dal punto di vista medico da cardiologi certificati. Questo servizio permette di ottenere entro 24 ore una valutazione clinica professionale dell’ECG effettuato dal paziente tramite lo smartwatch Withings.

Il servizio Cardio Check-Up è compatibile con tutti i dispositivi Withings attuali e futuri dotati di funzionalità ECG e verrà lanciato in Francia, Germania e Regno Unito nel quarto trimestre del 2024 come parte dell’offerta di abbonamento Withings+.

In occasione del CES 2023 l’azienda aveva presentato Withings U Scan che monitora la salute metabolica e riproduttiva analizzando l’urina del paziente.