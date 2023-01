In occasione del CES 2023 di Las Vegas, Withings, brand principalmente noto per gli eleganti smartwatch, ha presentato un nuovo dispositivo su cui dovrete fare la pipì; no non è una presa in giro, vi basti pensare che per sviluppare il dispositivo in questione ci sono voluti quattro anni di ricerche e 13 brevetti: ecco Withings U Scan.

Withings U Scan monitorerà la vostra salute metabolica e riproduttiva analizzando la pipì

Come detto l’azienda ha presentato la sua nuova creazione in occasione del CES 2023, Withings U Scan è sostanzialmente un laboratorio per l’urina da utilizzare a casa, da inserire comodamente nel water; il dispositivo è composto da due parti: un lettore, che è la parte su cui dovrete urinare e una cartuccia posta internamente. Il lettore è utilizzabile da una sola persona, è infatti dotato di un radar a bassa energia in grado di identificare chi lo sta utilizzando, nonché di un sensore termico in grado di distinguere l’urina dall’acqua del water.

L’utilizzo di Withings U Scan è di una semplicità disarmante, come sottolinea il CEO dell’azienda Mathieu Letombe infatti, non bisogna fare altro che urinare sul dispositivo stesso, senza necessità di operare alcun tipo di attivazione preventiva; la cartuccia contiene abbastanza test per effettuare una rilevazione al giorno, quando il dispositivo rileva che state facendo pipì preleva un piccolo campione grazie a un circuito microfluidico.

L’utilizzo di Withings U Scan non si riduce solo a questo però, una volta esaurite le cartucce andranno infatti sostituite e il dispositivo ricaricato (tramite USB-C), l’azienda fornisce nella dotazione presente in confezione anche un paio di guanti e un detergente, da utilizzare per le suddette operazioni.

Esistono due tipi di cartucce, una dedicata al monitoraggio della salute riproduttiva e l’altra rivolto alla nutrizione: la cartuccia Cycle Sync misura l’ormone luteinizzante (LH), i livelli di pH e i livelli di idratazione analizzando il peso specifico dell’urina e la sua concentrazione; grazie a ciò è in grado di fornire alle donne indicazioni sul ciclo mestruale e stimare le finestre di ovulazione, oltre a fungere da indicatore riguardo la qualità dell’alimentazione. La cartuccia Nutri Balance si occupa invece del monitoraggio metabolico misurando il pH, il livello di idratazione, il livello dei chetoni (un acido indicatore della salute metabolica) e i livelli di vitamina C.

Una volta effettuate le analisi del caso, Withings U Scan invia i dati tramite Wi-Fi all’applicazione Withings, includendo anche suggerimenti per migliorare la propria salute in base ai risultati delle rilevazioni; ogni cartuccia contiene circa 100 test e può dunque essere utilizzata per circa tre mesi.

Il dispositivo è sicuramente particolare e interessante, ma deve ancora ricevere l’approvazione dagli enti europei preposti prima di essere commercializzato, l’azienda stima l’inizio delle vendite per il secondo trimestre 2023: Withings U Scan costerà 499,95 euro e richiederà in seguito la sottoscrizione di un abbonamento (di cui al momento non si conosce il prezzo) per ricaricare le cartucce o acquistarle separatamente.

