Samsung e Apple stanno cercando di ridurre sempre di più lo spessore delle cornici dei loro smartphone per offrire sempre più pixel agli utenti.

In base a quanto appena condiviso da un noto informatore, Samsung Galaxy S25 Ultra avrà cornici più sottili rispetto al predecessore.

Secondo quanto affermato dal leaker Ice Universe, il prossimo smartphone di punta di Samsung sarà più stretto rispetto a Samsung Galaxy S24 Ultra, ciononostante offrirà un display più largo in quanto lo spessore delle cornici verrà ridotto.

Stando a quanto condiviso dal leaker, Samsung Galaxy S25 Ultra sarà largo 77,6 mm, quindi quasi un millimetro e mezzo in meno rispetto ai 79 mm di Samsung Galaxy S24 Ultra, mentre la larghezza del display passerebbe da 72,3 a 73 mm.

Samsung Galaxy S25 Ultra non avrebbe le cornici sottili come l’iPhone 16 Pro Max

In base a queste informazioni Samsung Galaxy S25 Ultra sarebbe dotato di un display da 6,86 pollici, ma apparentemente le cornici non saranno sottili quanto quelle del prossimo iPhone 16 Pro Max (e forse iPhone 16 Pro) che avrà cornici spesse appena 1,15 mm. Le cornici saranno uniformi e ci si aspetta che sarà così anche per Galaxy S25 Ultra.

L’informatore non ha specificato quanto sarebbero spesse le cornici di Samsung Galaxy S25 Ultra, tuttavia gli angoli non dovrebbero essere affilati come quelli del modello attuale. Si prevede che la gamma Galaxy S25 verrà svelata a gennaio, come di consuetudine.

In copertina: Samsung Galaxy S24 Ultra