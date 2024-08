Google ha appena riorganizzato la sua serie di dispositivi Pixel con la nuova gamma Pixel 9 e ora sembra che anche Samsung potrebbe fare altrettanto per la sua futura serie Galaxy S25.

Il noto informatore Yogesh Brar ha affermato su X che Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe diventare Galaxy S25 Note, inoltre Galaxy S25 Plus potrebbe diventare il Galaxy S25 Pro.

Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe non esistere

Di primo acchito questa scelta appare controcorrente, poiché ormai sono anni che Samsung e altri produttori, come ad esempio Xiaomi e Vivo, utilizzano il termine “Ultra” per il dispositivo di punta di una gamma. Tuttavia un ritorno alla dicitura “Note” potrebbe suggerire un’esperienza S Pen migliorata.

Samsung Galaxy S25 Plus potrebbe diventare Galaxy S25 Pro

Il passaggio da Plus a Pro sembra invece più intuitivo, in quanto suggerisce un’esperienza più premium che potrebbe ereditare qualcosa dell’esperienza Ultra, come ad esempio una fotocamera 5x da 50 MP.

In ogni caso si tratta di indiscrezioni, inoltre la gamma Samsung Galaxy S25 è ancora lontana, quindi i piani della società potrebbero cambiare più volte fino al momento del lancio, ma l’idea di un Galaxy S25 Pro con alcune funzionalità “Ultra” appare quantomeno intrigante.