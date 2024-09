Google ha introdotto un cambiamento che non tutti potrebbero apprezzare, riguardante “Hey Google” e la funzione Voice Match sulle cuffie della serie Pixel Buds e altri modelli compatibili con Google Assistant: da ora in poi non sarà più possibile tenere attivata la hotword solo per le cuffie.

Per usare Hey Google con le cuffie dovete attivarlo sullo smartphone

In precedenza era possibile tenere disattivati “Hey Google” e il riconoscimento vocale Voice Match sullo smartphone Android, e al contempo tenerli abilitati solo per le cuffie Google Pixel Buds. Una delle pagine di supporto della casa di Mountain View recita tuttora:

“Puoi utilizzare Voice Match sulle cuffie per parlare con l’Assistente Google quando sono connesse a un telefono o tablet Android. Puoi insegnare all’Assistente Google a riconoscere la tua voce con Voice Match e poi usare i comandi vocali per ricevere risultati personali. Puoi utilizzare Voice Match con le cuffie anche se hai disattivato la funzionalità sul telefono“.

In seguito a un cambiamento spiegato tramite la community ufficiale, ora questo non è più possibile. “L’impostazione Hey Google e Voice Match sul telefono o tablet Android connesso ora controllerà se puoi utilizzare “Hey Google” sulle cuffie con assistente integrato“, si può leggere sul sito. “Per utilizzare “Hey Google” e ricevere assistenza in vivavoce sulle cuffie con la tua voce, attiva “Hey Google” dalle impostazioni dell’assistente sul tuo telefono o tablet Android connesso“. Il toggle si trova nelle impostazioni dell’app Google: basta premere sull’icona del profilo in alto a destra, selezionare “Impostazioni > Assistente Google > Hey Google e Voice Match” e procedere con l’attivazione.

Insomma un cambiamento che qualcuno potrebbe non apprezzare, visto che ora si è costretti a tenere attivata la hotword anche sullo smartphone Android. Nel frattempo sembra proprio che la casa di Mountain View stia per allargare la disponibilità di Gemini a bordo delle cuffie: su Google Pixel Buds Pro 2 e Pixel Buds Pro la voce “Google Assistant” è stata cambiata con una più generica dicitura “Assistente digitale”, adatta per entrambi.

Avevate già notato questi cambiamenti? Fateci sapere la vostra.