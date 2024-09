A circa due anni di distanza dall’uscita del primo modello Amazfit GTR 4, seguito nell’aprile dello scorso anno da una Limited Edition, nelle ultime ore Amazfit ha presentato in India Amazfit GTR 4 New; scopriamo insieme le principali caratteristiche del dispositivo.

Amazfit GTR 4 New è ufficiale, il nuovo smartwatch del brand

Dal punto di vista estetico il dispositivo in questione assomiglia molto più alla versione Limited Edition citata in apertura che alla variante standard, grazie soprattutto alla presenza di due pulsanti fisici, il display è leggermente più grande di entrambi i modelli menzionati visto che Amazfit GTR 4 New monta un display AMOLED HD che vanta una diagonale di 1,45 pollici; lato personalizzazione lo smartwatch può contare su oltre 200 differenti quadranti.

Per quel che concerne lo sport sono disponibili più di 150 modalità sportive, oltre alla capacità di riconoscere automaticamente e in modo intelligente otto sport, ma non mancano anche il riconoscimento intelligente degli esercizi di allenamento della forza e la trasmissione di dati sportivi in ​​diretta.

Lato software il dispositivo giunge sul mercato equipaggiato con Zepp OS 2.0, sistema operativo proprietario che può contare su tutta una serie di mini app, giochi, interfaccia personalizzabile, Amazon Alexa integrato e un assistente vocale offline. Non è chiaro al momento se in futuro l’orologio riceverà, come già successo per il modello standard, un update alla versione Zepp OS 3.0.

Amazfit GTR 4 New vanta l’implementazione dell’algoritmo PeakBeats Workout Status e la sincronizzazione in tempo reale con piattaforme come Adidas Running e Strava, oltre ad un’antenna GPS a doppia banda polarizzata circolarmente in grado di assicurare un tracciamento e una navigazione precisi; l’orologio è inoltre resistente all’acqua fino a 5 ATM ed è dotato dell’innovativa tecnologia Zepp Aura, che lo rende una guida personale per il sonno e il relax.

Grazie al sensore BioTracker 4.0 il nuovo smartwatch Amazfit è in grado di monitorare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, effettuare misurazioni per il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e dello stress; grazie all’implementazione di un microfono e un altoparlante il dispositivo consente di effettuare chiamate Bluetooth e secondo l’azienda dovrebbe garantire fino a 12 giorni di utilizzo grazie alla batteria integrata da 475 mAh.

Di seguito le principali specifiche tecniche di Amazfit GTR 4 New:

Schermo AMOLED da 1,45 pollici (466×466 pixel) 331PPI, vetro temperato + rivestimento anti-impronte + cornice antiriflesso

Zepp OS 2.0, supporto per Android 7.0 e versioni successive, iOS 12.0 e versioni successive

Oltre 150 modalità sportive, tra cui allenamento della forza, swing del golf, modalità Track Run accurata in base alla corsia, riconoscimento intelligente di 8 sport

Sensore biometrico BioTracker 4.0 PPG (supporta ossigeno nel sangue, 4PD + 2LED), sensore di accelerazione, sensore giroscopio, sensore geomagnetico, altimetro barometrico, sensore di luce ambientale, sensore di temperatura

Resistente all’acqua (5 ATM / 50 metri)

Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi (2,4 GHz), GPS dual-band e 6 sistemi di posizionamento satellitare

2,3 GB di spazio di archiviazione integrato per l’archiviazione offline di musica fino a 270-470 brani MP3

Microfono, altoparlante per Alexa, assistente vocale offline e chiamata vocale tramite Bluetooth

Dimensioni: 46,5×46,5×11,2 mm; Peso: 49 g

Batteria da 475 mAh con durata della batteria fino a 12 giorni

Amazfit GTR 4 New è attualmente disponibile per l’acquisto in India in due varianti, Galaxy Black con cinturino in silicone e in edizione Brown Leather, ad un prezzo che si aggira intorno ai 180 euro al cambio attuale; al momento non ci sono informazioni ufficiali circe un’eventuale disponibilità futura anche in altri mercati.