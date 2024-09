Un’importante novità che riguarda il modo in cui utilizziamo uno dei più popolari social network sta per arrivare. Instagram ha infatti iniziato a rilasciare la funzionalità che consente di commentare le Storie e rendere visibili a tutti gli utenti questi commenti.

Come usare la nuova funzionalità di Instagram

L’obiettivo è quello di migliorare l’interazione dei contenuti postati sulla piattaforma social e di aumentare l’engagement anche nelle Storie. Se fino a prima dell’avvento di questa funzionalità i commenti nelle storie erano possibili solamente come messaggio privato (Direct Message) ora saranno visibili a tutti, ma non tutti potranno rilasciarli.

La funzionalità, infatti, è accessibile solamente per gli utenti che si seguono a vicenda e i commenti potranno essere attivati o disattivati per ogni singolo contenuto. Nel caso in cui venissero abilitati tutte le persone potranno visualizzare i commenti che, insieme alla Storia, spariranno dopo 24 ore.

I commenti verranno raccolti nella Storia stessa e l’autore di quel contenuto non li riceverà più come messaggi diretti (DM). La possibilità di rispondere tramite DM comunque resta ma solo nel caso in cui è attiva l’impostazione per accettare questo tipo di messaggi. Con questo aggiornamento è disponibile anche l’opzione per inviare un DM in risposta a un commento di una Storia e per farlo è sufficiente scorrere verso sinistra sul testo del commento e toccare la relativa icona per il Direct Message.

Una volta rilasciato il commento nell’icona della Storia compariranno delle miniature dell’immagine del profilo degli utenti che hanno interagito con quel contenuto.

Proseguono gli aggiornamenti, i cambiamenti e il rilascio di nuove funzionalità su Instagram. Dopo l’introduzione della griglia delle immagini rettangolare, della possibilità di aggiungere 20 foto per ogni post e 20 brani musicali nei Reel e di usufruire di nuovi strumenti creativi per la personalizzazione dei contenuti è ora arrivato il momento di iniziare a familiarizzare con la possibilità di commentare anche le Storie.