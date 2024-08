Instagram sta testando un nuovo layout per la griglia del profilo utente e, udite udite, potremmo presto dire addio agli ormai iconici quadratini che caratterizzano la piattaforma sin dal suo lancio. A dare l’annuncio è stato nientemeno che Adam Mosseri in persona, il capo di Instagram, attraverso una Storia pubblicata sul suo profilo.

Cambio di look in arrivo per Instagram: l’iconico feed quadrato cede il passo a una griglia rettangolare

Ma perché questo cambiamento? Mosseri ci ha tenuto a spiegare che la griglia quadrata aveva senso agli albori di Instagram, quando l’app permetteva di caricare solo foto in formato 1:1. Oggi però, la musica è cambiata: la stragrande maggioranza dei contenuti che vengono condivisi sulla piattaforma sono verticali, in particolare immagini in formato 4:3 e video in formato 9:16. Costringere questi contenuti all’interno della forma quadrata tipica di Instagram è un processo che Mosseri ha definito senza mezzi termini “abbastanza brutale”.

Gli utenti più attenti avranno già notato che il nuovo layout rettangolare non è una novità assoluta. Basta fare un giro nella sezione “Video” di Instagram per trovare una griglia molto simile a quella che il team sta testando anche per i post fotografici. Insomma, un assaggio del futuro che ci aspetta c’è già.

Per ora il test è limitato a pochi fortunati, come ha confermato un portavoce di Instagram. L’azienda vuole saggiare il terreno e raccogliere il feedback degli utenti prima di decidere se estendere il redesign a tutti. E a giudicare dalle prime reazioni, non tutti sembrano fare i salti di gioia all’idea di abbandonare il layout a quadratini.

Lo stesso Mosseri ha pubblicato la sua Storia in risposta al commento di un utente che, durante una sessione “Ask Me Anything”, lo implorava di non mandare in pensione il vecchio layout. Segno che per molti il quadrato è ormai parte integrante del DNA di Instagram, un elemento di familiarità a cui è difficile rinunciare.

D’altra parte, già nel 2022 il reverse engineer Alessandro Paluzzi aveva scovato tracce del nuovo layout rettangolare nel codice dell’app. Era solo questione di tempo prima che Instagram decidesse di fare sul serio e portare la novità alla luce del sole.

Nel frattempo, gli utenti coinvolti nel test possono godersi un assaggio del futuro di Instagram. Per tutti gli altri, non resta che armarsi di pazienza e scoprire se presto avranno un feed più “rettangolare” da scrollare ogni giorno.