Terminato il periodo delle ferie, perlomeno per la maggior parte delle persone, sul Huawei Store è il momento di “tornare in azione”: fino alla fine del mese sono disponibili le offerte Back To School con sconti su alcuni dei prodotti più apprezzati della casa cinese tra wearable, tablet, PC e smartphone. Scopriamo insieme le proposte più interessanti di cui approfittare in questi giorni.

Le migliori offerte Back To School del Huawei Store

Sul Huawei Store sono disponibili sconti fino al 50%, ma anche coupon per sconti aggiuntivi, extra sconti fino al 12% tramite coupon per studenti su tutti i prodotti (a eccezione solo di Huawei Watch Ultimate e dei prodotti Huawei Care), omaggi con le offerte lampo settimanali e sconti del 20% sulle estensioni di garanzia, che offrono una maggiore tranquillità nell’uso di tutti i giorni. L’iniziativa promozionale è valida fino al 30 settembre 2024 e coinvolge parecchi prodotti.

Offerte Tablet Back to School Huawei

Tra questi possiamo trovare Huawei MatePad 11.5″S, lanciato a inizio giugno insieme ad altre novità: offre un display TFT LCD IPS FullView antiriflesso da 11,5 pollici con tecnologia PaperMatte di nuova generazione, con una visualizzazione e un feedback (con pennino) simile alla carta (qui la scheda tecnica completa). Il tablet viene proposto in sconto a 469 euro (anziché 499 euro) con tastiera italiana inclusa e pennino in omaggio, ma grazie al coupon disponibile in pagina il prezzo scende ulteriormente. Discorso simile per Huawei MatePad 11 2023, tablet con schermo IPS LCD da 11 pollici a risoluzione QHD e SoC Qualcomm Snapdragon 865 (qui la scheda tecnica completa). Il dispositivo viene proposto nella versione Wi-Fi da 8-128 GB a 199 euro (anziché 429,90 euro), ma la cifra può scendere ancora di più con il coupon.

Offerte Notebook Back to School Huawei

Tra le offerte più interessanti troviamo tre notebook della serie Huawei MateBook, che spaziano tra diverse fasce di prezzo. Abbiamo Huawei MateBook D 14 2024 (con i5 12a gen, 16-512 GB) a 599 euro, Huawei MateBook D16 2024 (con i9 13a gen, 16 GB – 1 TB) a 999 euro, e Huawei MateBook 14 (con U5-125H, 16-512 GB) a 899 euro. In tutti i casi c’è il mouse Bluetooth in regalo e si può abbinare il coupon in pagina per approfittare di un extra sconto.

Offerte Wearable Back to School Huawei

Ci spostiamo nel reparto wearable perché ci sono diverse offerte sugli smartwatch di casa Huawei: tra questi spicca Huawei Watch GT 4, in promozione nelle versioni da 41 e da 46 mm e in varie colorazioni. Lo smartwatch in questione viene proposto in tutte e tre le varianti coinvolte a 199 euro con cuffie FreeBuds SE 2 in regalo, ma grazie al coupon in pagina potete scendere ancora un po’.

Il modello è in buona compagnia, visto che in sconto ci sono anche Huawei Watch 4 Pro Space Edition e Huawei Watch GT 3: il primo è disponibile sul sito a 569 euro con cuffie Huawei FreeBuds 5i in omaggio, mentre il secondo viene proposto nella versione 46 mm Fashion Brown a 149 euro con cinturino extra in regalo. In entrambi i casi è possibile aggiungere il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo.

Le offerte Back To School del Huawei Store toccano anche uno degli ultimi arrivati: stiamo parlando di Huawei Watch Fit 3, disponibile in promozione sia nella variante Milanese sia in quella Sport Edition. La prima offre un cinturino in maglia milanese e viene proposto a 199 euro con cuffie FreeBuds SE 2 in regalo, la seconda include un cinturino sportivo Vibrant in nylon ed è in offerta a 159 euro, sempre con FreeBuds SE 2 in omaggio. Anche qui è possibile utilizzare il coupon per avere un extra sconto.

Offerte Smartphone Back to School Huawei

Tra le offerte non potevano mancare gli smartphone, e in questo caso il produttore cinese propone Huawei Pura70 e Huawei Pura70 Pro, due tra i modelli più recenti e di fascia più alta. Possono essere acquistati in sconto con Huawei Watch GT 3 Pro Black in regalo, rispettivamente al prezzo di 799 e 999 euro (senza considerare l’extra sconto del coupon). Chi è invece alla ricerca di un nuovo paio di cuffie wireless può trovare pane per i suoi denti con le Huawei FreeClip, cuffie senza fili dalla forma particolare con cancellazione del rumore con intelligenza artificiale: sono disponibili sul sito a 179 euro, cifra che può scendere ulteriormente con il coupon.

Inoltre vi segnaliamo che dal 1° al 30 settembre 2024 Huawei offre il 20% di sconto sui pacchetti Huawei Care (estensioni di garanzia) acquistati con un nuovo dispositivo o separatamente per un prodotto ancora in garanzia. Quelle viste qui sopra sono solo alcune delle proposte Huawei Back To School, disponibili sul Huawei Store fino al 30 settembre 2024. Per consultare tutti gli sconti basta seguire il link qui in basso: