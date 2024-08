In vista del lancio di Google Pixel 9 Pro Fold, gli acquirenti dovrebbero essere a conoscenza di un dettaglio che riguarda la base di ricarica Google Pixel Stand 2.

Un documento di supporto recentemente aggiornato, Google afferma che Pixel 9 Pro Fold non supporta Pixel Stand, ma supporta molti altri caricabatterie wireless.

L’azienda di Mountain View spiega come la posizione della bobina di ricarica di Pixel 9 Pro Fold non sia perfettamente centrata rispetto ai precedenti smartphone Pixel e questo potrebbe rendere difficile caricare il dispositivo in modalità wireless.

Google Pixel 9 Pro Fold non supporta Pixel Stand 2

Google ha condiviso uno schema che mostra dove si trova la bobina di ricarica di Pixel 9 Pro Fold, invitando gli utenti a posizionare correttamente il dispositivo per farlo caricare tramite un caricabatterie wireless.

Chiaramente si tratta di un’amara sorpresa, in quanto l’azienda non ha menzionato questo dettaglio nella scheda prodotto del Google Store o nella pagina delle specifiche di Google Pixel 9 Pro Fold.

Le specifiche menzionate affermano solo che Pixel 9 Pro Fold supporta la “ricarica wireless (certificata Qi)”, mentre il resto della serie Pixel 9 supporta la “ricarica wireless rapida (certificata Qi)”.

Pixel Stand 2 è dotata di una ventola integrata silenziata con tre modalità di ricarica e include funzionalità quali l’integrazione con Google Assistant, la modalità cornice fotografica sul display ambientale, la sveglia all’alba, lo spegnimento dello schermo al buio e la funzione “Non disturbare” quando il dispositivo è collegato, quindi è un peccato che non potrà essere utilizzata per caricare il nuovo smartphone pieghevole di Google.