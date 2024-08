L’annuncio è arrivato attraverso l’account ufficiale X di Arc con tanto di clip video: il browser sarà presto disponibile anche in ambiente Android. Arc, in principio disponibile su iOS è macOS, è di recente sbarcato anche su Windows, con molti utenti che già pregustavano il suo futuro arrivo anche sul sistema operativo di Google.

Nel suddetto filmato, della durata di appena 16 secondi, viene mostrato il browser in azione su quello che sembra essere un Google Pixel. Questo indizio lascia intendere che l’attesa potrebbe essere relativamente contenuta, anche se non è stato fatto alcun tipo di riferimento rispetto alla potenziale finestra di lancio.

Perché il browser Arc è così apprezzato dagli utenti?

Arc è un browser nato in ambiente mobile, progettato per rendere la navigazione il più fluida possibile e senza alcun tipo di distrazione. Per raggiungere questo scopo, gli sviluppatori si sono concentrati sia su un design minimalista, sebbene elegante, sia su diverse funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

Tra di esse, una delle più apprezzate dagli utenti, è quella nota come Browse for Me, che permette di riassumere i risultati di una ricerca di più siti Web in una sola pagina. Altre funzionalità interessanti riguardano l’archiviazione automatica delle schede aperte da tempo, un sistema di blocco degli annunci integrato e una modalità di lettura senza distrazioni.

Con il suo debutto su Android Arc dovrà vedersela con diversi concorrenti a dir poco agguerriti. Se Chrome rappresenta un colosso ben difficile da scalfire, esistono altri nomi con cui contendersi parte del mercato. Opera, per esempio, è un browser disponibile da dieci anni su tale piattaforma e che di recente sta spingendo forte su funzioni IA per mantenere un numero elevato di utenti. Anche Microsoft Edge mantiene una nicchia di mercato nel contesto mobile.