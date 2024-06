Nonostante il periodo estivo, gli sviluppatori di Google e Microsoft sembrano più attivi che mai, portando due nuove e interessanti implementazioni che permettono ad Android e Windows di essere due ecosistemi sempre più vicini.

Nel primo paso parliamo di un programma ancora in fase beta, annunciato di recente dal colosso di Mountain View. La compagnia, ha spiegato come abbia ottimizzato il modo con cui Google Calendar lavora per sincronizzarsi con i calendari di terze parti, dunque Outlook e sistemi simili. L’iniziativa, a quanto pare, è figlia dei tanti feedback degli utenti che hanno chiesto a gran voce di poter migliorare questo aspetto.

A livello pratico, gli utenti avranno a che fare con meno discrepanze quando Google Calendar lavorerà in sinergia con altre piattaforme. Un esempio pratico? Abbinando un evento sul calendario di Google a un servizio di terze parti, modificando l’orario dello stesso su quest’ultimo, anche l’altro calendario dovrebbe aggiornarsi di conseguenza. Ciò dovrebbe evitare incongruenze o comunque risparmiare l’intervento manuale da parte dell’utente in caso, per esempio, del posticipo di un appuntamento.

Gli sviluppatori, a quanto pare, hanno inoltre avuto un occhio di riguardo per quanto concerne il già citato Outlook. Per lo strumento di Microsoft, infatti, si parla di opzioni aggiuntive per filtrare le e-mail e rendere la comunicazione tra i due servizi ancora più efficace rispetto al passato.

Come preannunciato, questa non è l’unica novità che nelle scorse ore ha annunciato Google.

Android e Windows, non solo Google Calendar: ecco gli smartphone sul menu Start di Windows 11

Nonostante lo stop dell’esecuzione delle app Android su Windows 11, i due ecosistemi non sono rimasti così distanti.

Attraverso diverse iniziative, infatti, Microsoft sembra voler mantenere dei “buoni rapporti” con l’OS di Google. Oltre alla nuova funzione Phone Link, che permette di avere a disposizione il proprio smartphone Android in Esplora risorse, nelle ultime ore, nelle scorse ore l’azienda di Redmond ha fatto un ulteriore passo avanti. Questa, apparsa nel canale Beta del programma Windows Insider, si spingerebbe ancora oltre.

Stiamo parlando dell’apparizione del dispositivo Android direttamente nel menu Start dei PC dotati di Windows 11. Ciò rende possibile interagire con lo smartphone attraverso la nuova barra laterale del menu Start, con un’anteprima del telefono e informazioni riguardo livello di batteria e tipo di connettività disponibile.

L’introduzione è al momento disponibile solo per gli utenti Windows 11 Insider Preview Build 22635.3790 (e versioni successive) e richiede l’installazione della già citata app Phone Link versione 1.24052.124.0 (o successiva). Anche con tali requisiti soddisfatti, l’implementazione è comunque disponibile solo per un ristretto numero di utenti che, come da prassi, è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni.