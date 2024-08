Con somma felicità da parte degli studenti, il ritorno a scuola si sta inesorabilmente avvicinando. Per consolarvi potete approfittare delle varie iniziative previste: tra queste c’è quella di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, denominata proprio Ritorno a scuola e attiva fino al 25 agosto 2024 con tantissime offerte sulla tecnologia. Dopo aver menzionato qualche smartphone, oggi vi segnaliamo quattro tablet Android in sconto che potrebbero fare al caso vostro, che spaziano per quasi tutte le fasce di prezzo.

Quattro tablet Android in offerta perfetti per il rientro a scuola

La promozione Ritorno a scuola di AliExpress è valida fino alle 23:59 del 25 agosto 2024: mette a disposizione sei coupon che permettono di raggiungere sconti anche fino al 70% in combinazione con i ribassi già attivi sul sito. L’iniziativa riguarda gran parte del catalogo del sito ed è basata su alcune soglie di prezzo specifiche:

coupon ITBS02 : 2 euro di sconto su un acquisto minimo di 19 euro

: 2 euro di sconto su un acquisto minimo di 19 euro coupon ITBS06 : 6 euro di sconto su un acquisto minimo di 49 euro

: 6 euro di sconto su un acquisto minimo di 49 euro coupon ITBS12 : 12 euro di sconto su un acquisto minimo di 89 euro

: 12 euro di sconto su un acquisto minimo di 89 euro coupon ITBS20 : 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 149 euro

: 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 149 euro coupon ITBS40 : 40 euro di sconto su un acquisto minimo di 269 euro

: 40 euro di sconto su un acquisto minimo di 269 euro coupon ITBS80: 80 euro di sconto su un acquisto minimo di 499 euro

Con il rientro agli studi potrebbe fare al caso vostro un nuovo tablet Android, e sfruttando questa promozione potete riuscire a portarvi a casa alcuni modelli a prezzi super scontati. In casa Samsung possiamo segnalarvi Galaxy Tab S9 FE e l’economico Galaxy Tab A9: il primo offre display LCD TFT da 10,9 pollici con refresh rate fino a 90 Hz, SoC Exynos 1380 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile) e batteria è da 8000 mAh, e potete acquistarlo per 272,06 euro (con coupon ITBS40) con spedizione gratuita. Il secondo propone un display LCD da 8,7 pollici, SoC MediaTek Helio G99 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage e una batteria da 5100 mAh, ed è disponibile a un prezzo piccolissimo (103,08 euro con coupon ITBS12). In entrambi i casi la spedizione è gratuita e avviene dalla Spagna.

Se volete e potete spendere di più potete optare per OnePlus Pad 2, un tablet lanciato giusto qualche settimana fa con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12-256 GB di memoria, display IPS LCD da 12,1 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e batteria da 9510 mAh. Il prezzo di listino è di 549 euro, ma in queste ore potete portarvelo a casa a 419 euro combinando uno sconto e il coupon ITBS80. La spedizione avviene dalla Francia ed è gratuita.

Se preferite HyperOS e i prodotti di casa Xiaomi vi segnaliamo infine Redmi Pad Pro, tablet del robottino lanciato in Italia la scorsa primavera. Offre un ampio schermo LCD da 12,1 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 e batteria da 10.000 mAh. Il prezzo di listino è di 329,90 euro per la versione da 6-128 GB, ma potete acquistare proprio quest’ultima a 197,17 euro grazie al coupon ITBS20, con spedizione gratuita dalla Francia.

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare i coupon e le offerte Ritorno a scuola: se volete scoprire tutte le offerte AliExpress alle quali abbinarli potete seguire il link qui in basso. La promozione rimane valida solo fino alle 23:59 del 25 agosto 2024.