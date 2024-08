La funzionalità Zoom Enhance di Google Foto promette di migliorare sia le immagini ingrandite che quelle non ingrandite grazie all’intelligenza artificiale di Google.

Peyman Milanfar, Distinguished Scientist presso Google e a capo del team Computational Imaging, ci illustra cosa possiamo aspettarci da questa funzionalità.

Zoom Enhance di Google Foto promette “grandi cose”

Google afferma che Zoom Enhance è il primo modello di diffusione immagine-immagine progettato per funzionare interamente su qualsiasi dispositivo, non solo quelli della gamma Pixel.

Milanfar spiega che con Zoom Enhance ad esempio è possibile ingrandire ulteriormente un’intera immagine senza perdere qualità, visualizzare i dettagli degli oggetti distanti, come i cartelli, isolare e migliorare i soggetti piccoli e le vecchie foto di bassa qualità. Ecco alcuni esempi.

La funzionalità permette anche di migliorare le immagini a bassa risoluzione scaricate dal Web, nonché di ingrandire a una risoluzione più alta le immagini prodotte dai generatori da testo a immagine.

Zoom Enhance sarà presto disponibile nella sezione strumenti di Google Foto e per utilizzarlo basterà ritagliare o reinquadrare lo scatto e regolare il livello di miglioramento. All’evento Made by Google della scorsa settimana l’azienda di Mountain View ha annunciato che la funzionalità Zoom Enhance verrà implementata anche su Pixel 8 Pro in quanto ha a disposizione 8 GB di RAM, requisito minimo indispensabile (per tale motivo Pixel 8 e precedenti resteranno esclusi).