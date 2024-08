HONOR ha annunciato la data in cui sarà presentato sui mercati internazionali il suo nuovo smartphone HONOR Magic V3. L’occasione per presentare il dispositivo sarà l’IFA di Berlino, una delle fiere tecnologiche storiche più importanti del vecchio continente.

L’evento della capitale tedesca, in programma il 5 settembre vedrà il marchio cinese presentare anche altri prodotti. A tal proposito si parla di HONOR MagicBook 14, un interessante ultrabook leggero, e del tablet HONOR MagicPad 2.

Cresce l’attesa per HONOR Magic V3: tempi di consegna come Magic V2?

In occasione dell’IFA, l’azienda trasmetterà un live streaming dall’evento a partire dalle ore 14.00 italiane, in cui presenterà i nuovi prodotti con un evento apposito presso la Hall 6.2B dell’Inspiration Stage.

Il giorno seguente, ovvero il 6 settembre, alla stessa ora HONOR sarà protagonista di quella che viene definita come una tavola rotonda tra colossi tecnologici per valutare il futuro dell’Intelligenza Artificiale e dei PC che si affidano a tale tecnologia, presso il CityCube-A dell’Innovation Stage. Attualmente non sono ancora disponibili il link per seguire le dirette.

A dispetto dei prodotti e del tema dell’IA, l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori sarà concentrata su HONOR Magic V3. Il prodotto sembra infatti voler spingersi oltre il concetto di smartphone foldable odierno, proponendo un dispositivo che dovrebbe risultare essere il telefono pieghevole più sottile e leggero al mondo. Lo smartphone, che abbiamo analizzato con un’apposita anteprima, ha uno spessore di appena 9,2 millimetri da piegato e pesa solo 226 grammi.

HONOR è ormai di casa all’IFA, visto che lo scorso anno ha presentato il suo Magic V2 proprio in occasione della kermesse berlinese. In quel caso, i tempi per la consegna dello smartphone non sono stati particolarmente contenuti: gli utenti hanno dovuto aspettare ben 6 mesi prima di poterlo stringere tra le mani.