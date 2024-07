Nel corso delle ultime ore la compagnia Honor ha presentato i sue due nuovi tablet con sistema operativo Android, approfittando di un evento che ha tolto il velo anche su Honor Magic V3 e Honor Magic Vs3. Parliamo nella fattispecie di Honor MagicPad 2 e Honor Magic Pad 9 Pro: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le caratteristiche salienti.

Honor MagicPad 2: le specifiche tecniche

Partiamo prima di tutto da Honor MagicPad 2, che presenterà un pannello OLED, costituendo a tutti gli effetti un netto salto in avanti rispetto alla generazione precedente, rappresentata da Honor MagicPad 13. Il pannello a 10 bit supporta una frequenza d’aggiornamento massima da 144 Hz, con un’ottima risoluzione di 3000 x 1920 pixel a 290 ppi e 1600 nits di luminosità, garantendo un’ottimale visione anche in condizioni di estrema luce.

Il tablet ha inoltre recentemente ricevuto una certificazione da parte riguardante la protezione dall’affaticamento visivo, consentendo di ridurre significativamente il flickering e l’emissione di luce blu.

Compatte in questo caso le dimensioni, con uno spessore di soli 5.8 millimetri. La capacità da 10’050 mAh della batteria è mantenuta anche in questo nuovo modello, oltre al supporto per la ricarica wireless da 66W di potenza. Nessun miglioramento anche per quel che riguarda il comparto fotocamera, con un sensore principale da 13 megapixel e il sensore anteriore da 9 megapixel.

Honor MagicPad 2 monterà il sistema operativo MagicOS 8.0, basato su Android 14: il fulcro centrale è senz’ombra di dubbio la forte integrazione con l’intelligenza artificiale, che viene garantita dal chip Qualcomm.

Honor Magic 2 sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bianco, Nero e Cyan. I tagli disponibili per l’acquisto saranno da 256 GB, 512 GB, oltre che una versione da 1 TB con 16 GB di RAM. Quanto ai prezzi, il tablet partirà da 2899 Renminbi cinesi, pari indicativamente a 367 euro, fino ad arrivare ai circa 530 euro per il taglio maggiore. Il prodotto è attualmente disponibile per il preorder presso lo store online di Honor China, mentre la vendita è fissata per il prossimo 19 luglio.

Honor Pad 9 Pro

Honor Pad 9 Pro, modello basato su Honor Pad 9 ma con delle significative differenze per quanto riguarda la velocità e il refresh dello schermo. Mantenuto lo schermo di tipologia LCD con diagonale da 12.1 pollici, stavolta caratterizzato da una frequenza d’aggiornamento da 144 Hz e con risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel, per intenderci).

Per coloro che dispongono di un budget più limitato c’è poi, modello basato su Honor Pad 9 ma con delle significative differenze per quanto riguarda la velocità e il refresh dello schermo. Mantenuto locon, stavolta caratterizzato da unae con(2560 x 1600 pixel, per intenderci). Un’ulteriore differenza è poi rappresentata dal fatto che il tablet si presenta con due tipologie distinte di schermo, di cui la seconda presenta uno speciale rivestimento sulla sua superficie che assicura la protezione per gli occhi contro le emissioni di luce blu. Incremento del 20% per la batteria, arrivando così ad una capacità totale di 10’050 mAh. Il processore MediaTek è abbinato a tagli da 8 GB o 16 GB di RAM, con una memoria interna di 256 GB. Honor Pad 9 Pro monterà al suo interno MagicOS 8.0, analogamente a quanto visto con Honor MagicPad 2.

Il nuovo modello di tablet supporta inoltra la nuova penna Honor Magic Pen 3, oltre alla tastiera opzionale. Honor Pad 9 Pro è già disponibile all’acquisto, rispettivamente nelle colorazioni Grigio e Blu, con un prezzo di partenza di 2199 Renminbi cinesi, pari a circa 280 euro, con un surplus di circa 25 euro per la variante con schermo protettivo. Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Honor in merito all’uscita sul mercato globale, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.