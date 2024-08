Realme lavora da anni per migliorare le sue tecnologie di ricarica rapida e annuncia oggi la SuperSonic Charge da 320 W, che punta a ridefinire gli standard del settore. A detta del produttore, la nuova tecnologia raggiunge traguardi senza precedenti in termini di potenza, sicurezza ed efficienza: andiamo a scoprirla più da vicino.

0-100% in poco più di 4 minuti: il record della SuperSonic Charge di Realme

4 minuti e 30 secondi: questo il tempo nel quale l’incredibile ricarica SuperSonic Charge da 320 W riesce a ricaricare completamente uno smartphone. Dopo quello raggiunto lo scorso anno con Realme GT3 e la ricarica da 240 W, il produttore cinese raggiunge un nuovo traguardo nel campo della ricarica rapida.

Realme vuole rivoluzionare l’esperienza di utilizzo degli smartphone, rendendo i tempi di attesa per la ricarica un ricordo del passato. Con la nuova tecnologia lo smartphone può garantire autonomia per il resto della giornata con il tempo di un caffè (o anche meno): in base a quanto riferito bastano meno di due minuti per arrivare oltre il 50%, mentre in appena un minuto si arriva oltre il 25%.

Il produttore ha dedicato due anni di ricerca per affrontare questa sfida, e la SuperSonic Charge sfrutta tecnologie innovative per raggiungere l’equilibrio tra potenze elevate, dimensioni compatte e sicurezza. Per fare questo ha introdotto una batteria pieghevole rivoluzionaria: offre una capacità di 4420 mAh, è a quattro celle ed è composta da singole celle (da meno di 3 mm di spessore e con un incremento del 10% in capacità) che possono essere ricaricate contemporaneamente.

Realme vuole tranquillizzare subito gli utenti, consapevole delle loro preoccupazioni riguardanti la sicurezza: a disposizione c’è il primo Trasformatore di Tensione “AirGap” del settore con una conversione elettromagnetica avanzata; in caso di guasti gravi come a un circuito, mantiene l’alta tensione isolata dalla batteria, offrendo un processo di ricarica praticamente privo di rischi. Sfruttando una serie di brevetti, il trasformatore è compatto (più piccolo di un polpastrello) e in grado di ridurre la tensione a 20 V, proteggendo la batteria e garantendo un’elevata efficienza di conversione e gestione termica. L’efficienza energetica di questa nuova tecnologia di ricarica arriva a circa il 98%.

Il nuovo caricabatterie compatibile con la ricarica SuperSonic Charge da 320 W è stato soprannominato “Pocket Cannon” e vanta una densità di potenza di 3,3 W per centimetro cubo. Supporta i principali protocolli di ricarica avanzati, tra cui UFCS (fino a 320 W), PD e SuperVOOC, e offre due uscite USB Type-C per una ricarica simultanea (150 W per smartphone Realme e 65 W per un laptop compatibile).

Altre innovazioni in arrivo in casa Realme

Oltre che sulla ricarica rapida, Realme è al lavoro per il lancio di ulteriori innovazioni in tre aree chiave, ossia intelligenza artificiale, prestazioni e imaging. Il produttore introduce il primo pulsante a stato solido del settore con funzionalità scorrevole, con il quale si potranno sperimentare controlli tattili intuitivi per zoomare e scattare foto rapide. C’è poi il display antiriflesso per smartphone, in grado di ridurre i riflessi sullo schermo fino all’80% grazie a una particolare texture simile alla carta e a una struttura ispirata all’occhio di una falena.

Alimentata da NEXT AI, la tecnologia AI Motion Picture di Realme può dare vita ai ricordi trasformando una singola immagine in un video dinamico di 25 fotogrammi. Sempre grazie all’intelligenza artificiale, i gamer potranno migliorare l’esperienza con l’AI Gaming Super Resolution, con immagini più fluide e cristalline che al contempo ridurranno il carico di lavoro sul chipset. Il 4D Game Vibration può offrire feedback tattili personalizzabili per più di 100 azioni di gioco (come spari, collisioni e passi), mentre Realme Holo Audio può regolare la posizione del suono per far sì che le notifiche non interrompano la concentrazione.