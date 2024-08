Un inedito smartphone Motorola è stato appena certificato dal MIIT/TENAA in Cina e molto probabilmente si tratta di Motorola Edge 50 Neo che recentemente si è mostrato nelle sue colorazioni in nuovi render.

Il presunto Motorola Edge 50 Neo è stato individuato su MIIT/TENAA con il numero di modello XT2409-5, ma la piattaforma di certificazione non rivela altri dettagli del dispositivo, tuttavia conferma che il lancio è imminente.

Motorola Edge 50 Neo: le specifiche vociferate

Secondo precedenti indiscrezioni Motorola Edge 50 Neo adotterebbe il SoC MediaTek Dimensity 7300, ma non è chiaro se manterrà la classificazione IP68 del predecessore. Ecco le presunte specifiche del prossimo smartphone Motorola.

Display OLED 1.5K da 6,36 pollici (1200×2670 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 3

CPU Octa Core MediaTek Dimensity 7300 4nm fino a 2,5 GHz con GPU Mali-G615 MC2

8 GB / 12 GB di RAM LPDDR4X, 256 GB / 512 GB di spazio di archiviazione

Android 14 preinstallato

Doppia SIM (nano + nano)

Fotocamera posteriore da 50 MP, OIS, fotocamera ultra-grandangolare da 13 MP, opzione macro, fotocamera teleobiettivo 3x da 10 MP

Fotocamera frontale da 32 MP

Audio USB Type-C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos

Sensore di impronte digitali nel display

Connettività 5G SA/NSA, doppio 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 GHz/5 GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C

Batteria da 4310 mAh con ricarica Turbo da 68 W

Dimensioni: 154,1×71,2×8,1mm; Peso: 172g

Si prevede che il dispositivo verrà lanciato in Cina come Moto S50 e nei mercati globali come Motorola Edge 50 Neo. Il debutto è atteso per questo mese.