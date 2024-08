Ci eravamo lasciati giusto qualche giorno fa con l’annuncio ufficiale di Motorola Edge 50 Neo, il nuovo modello di smartphone di fascia media della compagnia, ma grazie al noto informatore Evan Blass sono emersi numerosi render che mettono ampiamente in mostra tutte le sue nuove colorazioni: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Motorola Edge 50 Neo: ecco le nuove colorazioni

Grazie ai render trapelati siamo venuti a conoscenza delle quattro nuove colorazioni di Motorola Edge 50 Neo, che saranno rispettivamente Grisaille, Nautical Blue, Poinciana e infine Latte. Secondo quanto dichiarato dall’informatore, smartphone monterà un display pOLED da 6,4 pollici di diagonale con protezione Gorilla Glass 3, con una frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz.

Lo smartphone monterà presumibilmente un processore MediaTek Dimensity 7300. Due saranno le configurazioni disponibili in questo caso, che vi riportiamo di seguito:

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra-wide da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom 3x. Nel caso della fotocamera anteriore, invece, troveremo un sensore da 32 megapixel.

Quasi confermata la certificazione IP68 che garantisce la protezione contro acqua e polvere, già presente nel precedente modello. L’unica nota dolente è rappresentata in questo caso dalla batteria, che avrà una capacità di appena 4310 mAh, comportando un significativo passo indietro rispetto al precedente Motorola Edge 40 Neo che montava invece una batteria da 5000 mAh.

Chiaramente si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, motivo per il quale è necessaria in questo caso una conferma (o eventuale smentita) ufficiale da parte della compagnia: la presentazione ufficiale dello smartphone avverrà presumibilmente durante il mese di settembre. Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti da parte di Motorola, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.