HyperOS è il sistema operativo che è stato introdotto lo scorso anno in sostituzione di MIUI sui telefoni a marchio Xiaomi, Redmi e POCO. A ottobre dovrebbe uscire la nuova versione HyperOS 2.0 che, tra le altre, potrebbe introdurre un’interessante funzionalità per migliorare la privacy delle persone consentendo di individuare tramite lo smartphone se ci sono telecamere nascoste.

La ricerca delle telecamere nascoste tramite HyperOS 2.0

La funzionalità – della quale non ci sono ufficialità ma solo indiscrezioni piuttosto circostanziate (come si vede dallo screenshot) – permetterà di avviare una scansione tramite rete WLAN per rilevare la presenza di telecamere nascoste. Al termine della scansione sullo schermo dello smartphone verrà riportato il risultato della ricerca con l’indicazione se sono state individuate delle telecamere nascoste o meno.

Se confermata si tratterebbe di una novità molto importante e capace di aumentare sensibilmente la privacy, specialmente quando ci si trova in luoghi nuovi lontano dalla propria abitazione. Parallelamente a questa funzionalità il nuovo sistema operativo di Xiaomi dovrebbe includere una schermata riassuntiva delle app recenti (in stile iOS) con la quale scorrere tra le applicazioni aperte.

Il lancio di HyperOS 2.0 dovrebbe avvenire a ottobre successivamente al lancio di Android 15. La buona notizia è che anche i device che non riceveranno Android 15 potranno comunque contare sull’upgrade del sistema operativo HyperOS 2.0 basato su Android 14.