Secondo una ricerca di mercato effettuata da Counterpoint Research, nonostante il dominio di iPhone 15, Samsung Galaxy A15 si è dimostrato un rivale più che degno.

La classifica che risulta da questa indagine va a delineare i 10 telefoni più venduti nell’ultimo trimestre, premiando il dispositivo Apple. Sebbene questa non sia una sorpresa, i risultati ottenuti da Galaxy A15 avvicinano il modello del produttore coreano agli acerrimi rivali.

I dati parlano chiaro, visto che con iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 il colosso di Cupertino ha il monopolio del podio. L’analisi offre anche alcuni spunti interessanti, come l’assenza di iPhone 15 Plus dalla top 10. Sebbene questo possa essere considerato sorprendente, nel 2023 iPhone 14 Plus non è apparso in questa classifica, segnale che i modelli “Plus” restano legati a una piccola nicchia d’utenza.

Proprio ai piedi del podio si posiziona Galaxy A15 5G, a sua volta seguito dalla versione 4G. Combinando le quote di mercato di tutta la serie Galaxy A15, si ottiene il 3,8%: un valore superiore ai singoli dispositivi della linea iPhone 15, con la sola eccezione del modello base.

iPhone 15 domina il settore ma Galaxy A15 fa registrare numeri interessanti

Dal grafico appena mostrato è possibile apprezzare come, in effetti, la differenza tra iPhone 15 e la serie Galaxy A15 non sia poi così incolmabile. Il modello di punta di Apple può contare su una quota di mercato del 4,1%, ovvero appena lo 0,3% rispetto al modello entry-level prodotto da Samsung.

Una possibile sorpresa che emerge dalla ricerca è Redmi 13C 4G, piazzatosi all’ottavo posto nella classifica degli smartphone più venduti al mondo. Di contro Samsung Galaxy A35 sembra non aver fatto presa sui consumatori, non apparendo nella lista. Altro aspetto da non sottovalutare è il leggerissimo calo di vendite di iPhone. Sebbene quasi impercettibile, la flessione di quote di mercato per la compagnia è ormai una costante da diverso tempo.