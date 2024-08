Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale della serie Xiaomi 15 ma in Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticipare quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa il colosso cinese abbia in serbo per i suoi fan è arrivato dal leaker Kartikey Singh, che su X ha condiviso alcuni dettagli su quelli che dovrebbero essere il display e la batteria del modello base.

Nuove anticipazioni su display e batteria di Xiaomi 15

A dire del leaker, Xiaomi 15 dovrebbe poter fare affidamento su un display da 6,36 pollici (ossia come il modello di precedente generazione) e su una batteria da 5.200 mAh (decisamente più capiente rispetto a quella da 4.610 mAh di Xiaomi 14).

Sempre secondo il leaker, il comparto imaging dovrebbe essere come quello di Xiaomi 14, smartphone che può contare su una fotocamera frontale da 32 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel (con apertura f/1.6, PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel (con apertura f/2.2, 115° di angolo di visione e lenti Leica da 14 mm) e un sensore tele da 50 megapixel (con apertura f/2.2, PDAF, OIS e lenti Leica da 75 mm) per lo zoom ottico 3.2x.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone, almeno stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, non dovrebbero mancare una pannello con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 1.400 nit, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X, fino a 1 TB di memoria di archiviazione (UFS 4.0), una scocca resistente a polvere e acqua (con certificazione IP68) e il supporto alla ricarica rapida.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso cinese per scoprire quando la serie Xiaomi 15 sarà presentata e quando arriverà anche nei mercati europei (inizialmente probabilmente sarà lanciata in Cina).