Huawei non ha ancora finito con gli sconti dell’iniziativa Summer Wave: sul Huawei Store sono infatti disponibili gli ultimi giorni di offerte, che coinvolgono tablet, smartphone, smartwatch, cuffie, notebook e non solo. Scopriamo insieme le proposte più interessanti valide in questi giorni.

Gli ultimi giorni delle offerte Huawei Summer Wave (1°-21 agosto 2024)

Le nuove offerte Huawei Summer Wave sono valide da oggi, 1° agosto, fino al 21 del mese, e toccano alcuni tra i prodotti più popolari e apprezzati del Huawei Store. Le proposte spaziano tra flash sale settimanali, validi solo per pochi giorni, coupon per extra sconti su prodotti in promozione e regali in bundle.

Tra i modelli coinvolti nelle offerte Summer Wave spicca Huawei MatePad 11.5″S, lanciato meno di due mesi fa insieme ad altre novità: mette a disposizione un display TFT LCD IPS FullView antiriflesso da 11,5 pollici con tecnologia PaperMatte di nuova generazione, che offre una visualizzazione e un feedback (con pennino) simile alla carta (qui la scheda tecnica completa). Il tablet è ora proposto in promozione nella versione 8-256 GB a 367 euro con M-Pencil in regalo grazie al coupon ALASTTU8.

Tra i tablet è in offerta anche Huawei MatePad 11 2023, un dispositivo con schermo IPS LCD da 11 pollici a risoluzione QHD e SoC Qualcomm Snapdragon 865 (qui la scheda tecnica completa). Viene proposto sul Huawei Store a 199 euro (invece di 429,90 euro), ma grazie al coupon ALASTTU8 si può scendere ulteriormente e procedere all’acquisto a 183 euro.

Come anticipato, tra le proposte più intriganti ci sono i flash sale settimanali, con sconti disponibili solo fino al 7 agosto 2024: riguardano lo smartwatch Huawei Watch GT 4 46 mm Green e i notebook MateBook D16 2024 e MateBook 14. Il primo è disponibile a 183 euro combinando offerta e coupon ALASTTU8, con tanto di cinturino extra in Fluoroelastomero in regalo. MateBook D16 2024 è in offerta nella versione con i5 di 13a gen, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria a 699 euro grazie al coupon AD16100 (che offre un ribasso di 100 euro), mentre MateBook 14 è in sconto nella versione con Intel Ultra 5 125H, 16 GB di RAM e 512 GB di memoria a 873 euro grazie al coupon ALASTTU8, con Mouse GT in regalo.

Restiamo sugli smartwatch perché le offerte Summer Wave del Huawei Store coinvolgono anche Huawei Watch GT3 Pro e Huawei Watch Fit 3 Sport Edition: il primo viene proposto nella versione da 46 mm e nelle varianti Black Fluoroelastomer e Gray Leather Strap a 183 euro grazie al coupon ALASTTU8, con cinturino extra in omaggio (Strap Spruce Green Fluoroelastomer); il secondo, lanciato di recente in questa versione Sport Edition con cinturino bianco o nero, è disponibile in sconto a 155,48 euro grazie al coupon ALASTTU8, con cuffie FreeBuds SE 2 in regalo.

Alla ricerca di un nuovo paio di cuffie wireless? Sul Huawei Store sono in offerta le Huawei FreeClip, cuffie senza fili dalla forma particolare con cancellazione del rumore con intelligenza artificiale: potete acquistarle a 164,68 euro combinando uno sconto e il coupon ALASTTU8.

Potevano mancare degli smartphone in offerta in mezzo ai tanti prodotti in promozione? Ovviamente no, e la casa cinese ha scelto la serie Huawei Pura70, composta da tre modelli: Huawei Pura70, Huawei Pura70 Pro e Huawei Pura70 Ultra sono disponibili con Huawei GT 3 Pro Black e cover in regalo e con uno sconto di 200 euro grazie al coupon speciale ATAPURA200; i prezzi scendono rispettivamente a 799 euro, 999 euro e 1299 euro.

Le offerte finali della Summer Wave del Huawei Store sono disponibili dal 1° al 21 agosto 2024. Potete consultare tutti gli sconti del sito seguendo il link qui in basso.