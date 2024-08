Samsung annuncia il lancio delle microSD PRO Plus ed EVO Plus con capacità fino a 1 TB, pensate per offrire prestazioni migliorate e ideali per gestire l’elaborazione di file di grandi dimensioni. Scopriamone le caratteristiche e i prezzi per il mercato italiano.

Samsung lancia le nuove microSD PRO Plus ed EVO Plus

Le nuove microSD di Samsung Electronics possono vantare prestazioni migliorate e capacità elevate grazie all’adozione della tecnologia V-NAND (V8) di ottava generazione, risultando ideali per i produttori di contenuti ma anche per gli appassionati di tecnologia che desiderano trasferimenti rapidi dei file durante l’uso di tutti i giorni.

“I creator e gli appassionati di tecnologia utilizzano sempre più spesso dispositivi come smartphone e console di gioco portatili per archiviare dati che richiedono elevate prestazioni e capacità superiori“, ha dichiarato Hangu Sohn, Vice President of Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics. “Le nuove schede microSD con capacità maggiori, PRO Plus ed EVO Plus, rappresentano una risposta alla domanda di archiviazione di grandi quantità di dati ad alta qualità in modo affidabile e sicuro“.

I modelli PRO Plus ed EVO Plus arrivano alla capacità di 1 TB, offrendo la possibilità di memorizzare più di 400.000 immagini 4K UHD (2,3 MB) o più di 45 giochi per console portatili (20 GB), e aprendo nuove possibilità per i dispositivi mobili di tutti i giorni, come smartphone Android, tablet, action camera, droni e, per l’appunto, console. La gamma è composta da modelli da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB, mentre solo il modello EVO Plus propone una versione da 64 GB.

PRO Plus promette efficienza e solidità, con velocità di lettura sequenziale fino a 180 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 130 MB/s; la microSD in questione è dotata di UHS Speed Class 3 (U3) e Video Speed Class 30 (V30) per video a risoluzione 4K con A2 App Performance. I modelli EVO Plus, che come detto partono da 64 GB, offrono una velocità di trasferimento fino a 160 MB/s: le versioni da 128 GB in su sono dotate di UHS Speed Class 3 (U3), Video Speed Class 30 (V30) e A2 App Performance, con la possibilità di caricare senza problemi i file e di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, mentre quella da 64 GB offre UHS Speed Class 1 (U1), Video Speed Class 10 (V10) e A1 App Performance.

Grazie al controller basato sulla tecnologia di processo a 28 nanometri, le schede microSD PRO Plus ed EVO Plus da 1 TB di Samsung presentano una migliore efficienza energetica rispetto alla precedente linea a 55 nanometri. Il motore ECC (Error Correction Code) con codice LDPC (Low Density Parity Check) da 2 KB offre una maggiore durata per un maggior numero di cicli di scrittura e di cancellazione, per un’archiviazione più sicura.

E per quanto riguarda la resistenza? PRO Plus ed EVO Plus sono state sottoposte a test approfonditi, con valutazioni di affidabilità elevate in sei aree: le microSD sono state progettate per resistere ad ambienti difficili e possono sopravvivere all’acqua, alle alte temperature, ai raggi X e ai campi magnetici, ma anche a cadute e all’usura.

Prezzi e uscita delle nuove microSD

I modelli 2024 delle microSD Samsung PRO Plus ed EVO Plus sono disponibili all’acquisto in tutto il mondo a partire da questi giorni: le prime sono proposte a un prezzo consigliato che va da 42,99 euro (128 GB) fino a 219,99 euro (1 TB), le seconde partono invece da 18,99 euro (64 GB) per arrivare a 199,99 euro (1 TB). Con entrambe le serie, il produttore offre una garanzia limitata di 10 anni.