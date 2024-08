Chi ha uno smartphone Xiaomi sa come, a differenza di altri brand, il marchio cinese non segua un programma noto per il rilascio degli aggiornamenti. Per cui non si sa se e quanti aggiornamenti MIUI o versioni Android verranno rilasciati per quello specifico device. Ora c’è un’importante novità in tal senso.

Come sapere quando termineranno gli aggiornamenti per i device Xiaomi, Redmi e POCO

Xiaomi sembra seguire un programma triennale, quadriennale e quinquennale per gli aggiornamenti dei propri device in base alla loro fascia di prezzo. C’è una finestra temporale di tre anni per i dispositivi economici, come il Redmi A3, mentre si passa a quattro per i modelli di fascia media, come il Redmi Note 13 e il POCO F6, per arrivare a cinque per i modelli top di gamma come lo Xiaomi 14 e lo Xiaomi 14 Ultra.

Ora nella pagina dedicata del sito ufficiale del marchio cinese è possibile trovare l’elenco dei device Xiaomi, Redmi e POCO con le relative informazioni sulla data in cui quello smartphone è stato rilasciato e la data (Security Update EOL Date) oltre la quale non verranno più rilasciati aggiornamenti.

Una buona notizia per tutti coloro che hanno uno smartphone Xiaomi, Redmi e POCO o hanno intenzione di acquistarne uno nuovo potendo così avere anche questa informazione come elemento per orientarsi nella scelta.