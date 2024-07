Realme GT 6T è uno dei modelli più interessanti della gamma recente di Realme: lanciato insieme a Realme GT6 solo qualche settimana fa, lo smartphone di fascia media offre un buon rapporto qualità-prezzo, che non fa che aumentare in modo importante se consideriamo la cifra a cui è disponibile ora. Realme GT 6T è infatti in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro rispetto al listino: vediamo come approfittarne subito.

Realme GT 6T in super offerta su Amazon

Dopo l’offerta riguardante il fratello maggiore, in queste ore tocca a Realme GT 6T, che scende persino al di sotto del prezzo offerto con l’Amazon Prime Day 2024. Lo smartphone mette a disposizione un display AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, al cui fianco trovano spazio 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (nella versione in promozione).

A livello fotografico troviamo tre sensori in tutto, capeggiati da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP. Non mancano 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS e porta USB Type-C, e la batteria è senza dubbio uno dei suoi punti di forza: a bordo ci sono infatti 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W.

Lo smartphone di casa Realme offre Android 14 con Realme UI 5.0, e come abbiamo visto nel nostro approfondimento, il produttore offre solitamente tre anni di aggiornamenti e quattro anni di patch di sicurezza.

Realme GT 6T ha debuttato nella seconda metà di giugno al prezzo consigliato di 549,99 euro (8-256 GB) o 599,99 euro (12-256 GB), ma in queste ore potete acquistare la prima versione in offerta su Amazon con uno sconto di quasi 200 euro. Potete portarvi a casa lo smartphone a 367,14 euro nella colorazione Argento, oppure a 370,44 euro in quella Verde. In entrambi i casi parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon, con consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo e di seguire uno dei link qui in basso.