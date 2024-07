Qualcomm rinnova la sua gamma di chip per smartphone e tablet Android. Dopo aver svelato diverse soluzioni per la fascia media e per il settore degli smartphone premium nel corso degli ultimi mesi, la casa americana torna a concentrarsi sulla fascia bassa del mercato e, in particolare, sulla serie Snapdragon 4.

Ad arricchire la gamma di Qualcomm debutta oggi il nuovo SoC Snapdragon 4s Gen 2 che si affianca al recente Snapdragon 6s Gen 3. La presenza della “s” nel nome conferma che ci troviamo di fronte a una versione di fascia leggermente più bassa rispetto allo Snapdragon 4 Gen 2.

Si tratta ugualmente di un chip interessante che punta a rendere sempre più diffuso il 5G nella fascia del mercato, proponendo buone prestazioni, tanta efficienza, grazie al processo produttivo a 4 nm, e un supporto completo in termini di connettività. Vediamo tutte le caratteristiche del nuovo Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2:

Qualcomm svela il nuovo Snapdragon 4s Gen 2

Il nuovo Snapdragon 4s Gen 2 è realizzato con un processo produttivo a 4 nm. Si tratta, quindi, di un chip moderno che non “ricicla” un processo produttivo obsoleto ma che punta ad allinearsi con i modelli di fascia più alta. Il chip è dotato di una CPU octa-core con core Kyro, adottando un’architettura con 2 core ad alte prestazioni, con clock fino a 2 GHz, e 6 core ad alta efficienza, con clock fino a 1,8 GHz. C’è anche una GPU Adreno.

I nuovo SoC di Qualcomm integra un modem 5G con possibilità di raggiungere una velocità massima di 1 Gbps in downlink. Secondo Qualcomm, il modem 5G utilizzato dallo Snapdragon 4s Gen 2 garantirà un’efficienza superiore fino al 37% rispetto ai chip di pari fascia delle aziende rivali (non vengono forniti ulteriori dettagli in merito al confronto, però). Il SoC integra anche il supporto al Wi-Fi 5 oltre che al Bluetooth 5.1. Gli smartphone che utilizzeranno il nuovo Snapdragon 4s Gen 2 potranno sfruttare la ricarica rapida Qualcomm QuickCharge 4+ con possibilità di sfruttare una velocità di ricarica fino a 40 W.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di sfruttare memorie di storage UFS 3.1 oltre che memorie RAM LP-DDR4x fino a 2.133 MHz. Gli smartphone con Snapdragon 4s Gen 2 potranno essere abbinati a display Full HD+ con refresh rate fino a 90 Hz. Grazie al Qualcomm Spectra ISP, inoltre, sarà possibile installare sensori fino a 84 Megapixel, con possibilità di registrare video in 1080p a 60 fps. Tra le funzionalità del comparto fotografico ci sarà il Multi-Frame Noise Reduction oltre alla stabilizzazione elettronica delle immagini.

I primi smartphone stanno arrivando

Qualcomm ha confermato che i primi smartphone con Snapdragon 4s Gen 2 stanno arrivando sul mercato. Il debutto è previsto entro la fine del 2024. L’azienda ha citato la partnership con Xiaomi, che sarà tra i primi OEM a utilizzare il nuovo chip. In ogni caso, il nuovo SoC sarà rapidamente adottato anche da altri produttori che andranno ad arricchire la loro gamma con smartphone 5G low cost.