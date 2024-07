Nonostante Google abbia recentemente annunciato la nuova linea di Google Pixel 9, poco o nulla si è saputo per Google Pixel Watch 3, eccezion fatta per i primi render del nuovo modello con cassa più grande usciti il mese scorso. Finalmente nella giornata di oggi sono emersi i dettagli inerenti quelle che dovrebbero essere a tutti gli effetti i cinturini e le colorazioni del nuovo smartwatch di casa Google: scopriamoli insieme.

Google Pixel Watch 3: tutte le possibili combinazioni

Secondo recenti indiscrezioni, Google Pixel Watch 3 presenterà ben 10 cinturini tra cui scegliere, così da adattarsi alle preferenze di ogni singolo utente, che vi riportiamo qui di seguito con le relative colorazioni, che si rifanno a quelle viste recentemente per la serie Google Pixel 9:

Active Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz)

Active Sport Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen)

Woven Band (Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage)

Stretch Band (Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz)

Metal Mesh Band (Matte Black, Champagne Gold, Polished Silver)

Metal Links Band (Matte Black, Brushed Silver)

Metal Slim Band (Matte Black, Champagne Gold, Brushed Silver)

Two-tone Leather Band (Charcoal, Porcelain, Bay)

Crafted Leather Band (Obsidian, Moondust)

Performance Loop Band (Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen)

Si tratta di cinturini già disponibili da diverso tempo sul precedente Google Pixel Watch 2, eccezion fatta per l’ultimo, Performance Loop Band, completamente nuovo e inedito, che è stato rimandato alla fine di ottobre. Sono inoltre previste diverse colorazioni anche per i case di Pixel Watch 3: entrambi i modelli (rispettivamente con cassa da 41 e 45 millimetri) saranno disponibili con case Matte Black Aluminium, e relativo cinturino Obsidian, o in alternativa il case Polished Silver Aluminium, accompagnato dal cinturino Porcelain.

Diverse le esclusive per i rispettivi formati: nel caso del modello standard sarà presente anche la cassa Champagne Gold Aluminium con cinturino Hazel, a differenza del modello più grande che presenterà in esclusiva la cassa Matte Hazel Aluminium con braccialetto Hazel.

Il modello con cassa da 45 millimetri offrirà inoltre una cassa Matte Hazel Aluminium, con relativo cinturino Hazel ad accompagnare. Ogni modello di Google Pixel Watch 3 acquistato presenterà un abbonamento gratuito da 6 mesi a Fitbit Premium, perfettamente in linea con le due precedenti generazioni dello smartwatch.

Proprio in merito al nuovo modello con cassa più grande arrivano nuove indiscrezioni relative al nome: contrariamente alla denominazione “Pixel Watch 3 XL” usata fino ad oggi, il nuovo modello si chiamerà semplicemente Pixel Watch 3. Con due rispettivi modelli da 41 e 45 millimetri, il nuovo Google Pixel Watch 3 andrà ad allinearsi a quanto già visto su Apple Watch negli anni scorsi. Il display presenterà inoltre bordi ridotti del 16% rispetto al precedente Google Pixel Watch 2, consentendo dunque di avere maggiori informazioni a schermo, soprattutto nel caso del modello da 45 millimetri.

Attendiamo a questo punto l’evento Made by Google, previsto per il prossimo 13 agosto, per avere ulteriori informazioni a riguardo.