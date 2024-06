Il 2024 di Google si preannuncia all’insegna dei dispositivi di taglia extra-large: dopo le numerose indiscrezioni che vogliono Pixel 9 Pro affiancato da una versione XL, ecco che si parla anche di un Google Pixel Watch 3 XL: nelle scorse ore sono trapelati immagini render e video che ne mettono in mostra il probabile design.

Ecco il design di Google Pixel Watch 3 XL: immagini e video (leak)

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un Google Pixel Watch 3 XL, ma mai finora i rumor avevano assunto contorni così concreti, con immagini e video render che ci offrono una prima visione del presunto design del prossimo smartwatch Made by Google, il primo di taglia XL.

In precedenza, per la verità, si era vociferato di un presunto Pixel Watch 3 Pro, tuttavia pare proprio che dalle parti di Mountain View abbiano optato per una diversa nomenclatura. Questa scelta potrebbe non essere affatto casuale, ma anzi essere indicativa di un modello contraddistinto da display e batteria maggiorati, privo però di differenze significative in termini di scheda tecnica. Pur trattandosi di una mera speculazione allo stato attuale, è un ragionamento perfettamente sensato guardando ai nomi degli smartphone Pixel, dove il modello Pro non è semplicemente più grande di quello standard (per maggiori dettagli, date un’occhiata alle nostre recensioni di Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro).

Sebbene al debutto ufficiale di Google Pixel Watch 3 manchi ancora un po’ di tempo, possiamo già scoprire il design del modello XL (di quello del modello standard ci eravamo già occupati pochi giorni fa). Come potete notare dalle immagini e dal video seguenti, il design è in perfetto stile Google, in linea con le fattezze dei precedenti modelli; né sembrano esserci differenze degne di nota tra il modello standard e quello XL.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, Google Pixel Watch 3 XL dovrebbe avere un display da 1,45 pollici (contro gli 1,2 pollici del modello standard) e dimensioni complessive pari a 45 x 45 x 13,89 mm; l’aumento di spessore dovrebbe essere giustificato dall’implementazione di una batteria dalla capacità maggiore, ma non si può escludere la presenza di qualche nuovo sensore; contestualmente, Google dovrebbe avere leggermente rivisto il sistema di sgancio dei cinturini, che dovrebbero essere più grandi e dunque non intercambiabili con quelli di Pixel Watch 3.

Dal momento che per adesso disponiamo soltanto di pochi render, è ancora troppo presto per parlare di cinturini disponibili e colorazioni.

Ad ogni modo, la serie Google Pixel Watch 3 è attesa al debutto il prossimo autunno, accanto alla gamma Pixel 9. Insomma, c’è tutto il tempo per altri e più dettagliati leak.